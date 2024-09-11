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Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

11 сентября 2024 г. 17:06

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

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14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

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13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

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12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

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08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
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23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

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Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что в Украине добыча природного газа, по прогнозам, увеличится не более чем на 2-3% за результат года. Также он утверждает, что Украина не достигла полной автономии в газоснабжении.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в среду, 11 сентября.

Украина не достигла полной автономии в газоснабжении

По его словам, причина заключается в том, что НАК "Нафтогаз" продолжает импорт природного газа стран Европейского Союза. Импорт создается на средства кредитов, предоставленных европейскими финансовыми учреждениями.

"Почему так? Потому что НАК "Нафтогаз" сегодня уже занимается импортом природного газа из стран ЕС за кредитные средства, кажется, Европейского банка реконструкции и развития, если я не ошибаюсь, или какой-то другой европейской структуры. Сейчас точно нельзя сказать, но импорт осуществляется и будет осуществляться дальше", — заявил Омельченко.

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16:45 Новый штраф на 17 тыс. грн — за что будут наказывать водителей в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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