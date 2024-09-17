Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

В Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.
Об этом во вторник, 17 сентября, в эфире День.LIVE заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Украинцев ждет отключение газа
По словам Корольчука, зимой могут применять графики поставки газа и отключения света минимум на 12 часов.
Он отметил, что даже если зима будет среднестатистической, отключения электроэнергии неизбежны.
"Ситуация июля — это оптимистичный сценарий в декабре-январе-феврале. Зависит от того, какая будет температура", — сказал эксперт.
Корольчук подчеркнул, что ситуация с газом может быть несколько лучше, но вопрос поставки остается открытым.
"Особенно если будет прекращен транзит российского газа", — подчеркнул он.