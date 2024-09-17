Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

В Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.

Об этом во вторник, 17 сентября, в эфире День.LIVE заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Украинцев ждет отключение газа

По словам Корольчука, зимой могут применять графики поставки газа и отключения света минимум на 12 часов.

Он отметил, что даже если зима будет среднестатистической, отключения электроэнергии неизбежны.

"Ситуация июля — это оптимистичный сценарий в декабре-январе-феврале. Зависит от того, какая будет температура", — сказал эксперт.

Корольчук подчеркнул, что ситуация с газом может быть несколько лучше, но вопрос поставки остается открытым.

"Особенно если будет прекращен транзит российского газа", — подчеркнул он.