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Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

17 сентября 2024 г. 16:10

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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В Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.

Об этом во вторник, 17 сентября, в эфире День.LIVE заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Украинцев ждет отключение газа

По словам Корольчука, зимой могут применять графики поставки газа и отключения света минимум на 12 часов.

Он отметил, что даже если зима будет среднестатистической, отключения электроэнергии неизбежны.

"Ситуация июля — это оптимистичный сценарий в декабре-январе-феврале. Зависит от того, какая будет температура", — сказал эксперт.

Корольчук подчеркнул, что ситуация с газом может быть несколько лучше, но вопрос поставки остается открытым.

"Особенно если будет прекращен транзит российского газа", — подчеркнул он.

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16:38 Россияне активизировались на Харьковском направлении — в Третьей штурмовой оценили ситуацию

16:36 Можно прийти и почувствовать город — во Львове впервые отмечают День Бердянска

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

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13:00 Казнь украинского военного и сокращение расходов на ветеранов — эфир День.LIVE

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11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

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09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года