Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Дмитро Гордон неодноразово отримував претензії у публічному просторі за те, що його старші сини не воюють на фронті. Однак, усі вони, за словами журналіста, давно живуть та працюють у Сполучених Штатах Америки.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Де перебувають сини Гордона

За словами Гордона, його старший син Ростислав є непридатним до військової служби за станом здоров'я. Білий квиток він отримав ще за довго до початку війни.

Інші двоє синів, Дмитро та Лев, народилися в США та мають американське громадянство. Журналіст зізнався, що усі вони успішні та знайшли себе у Штатах, бажання переїхати до України у них не виникало.

"Вони успішно працюють. Один із синів супер-крутий композитор, інший син — менеджер одного з найбільших ресторанів у Штатах, він себе знайшов там. Це їхній вибір і я, як батько, щасливий, що він у них є. Вони давно живуть у США і живуть своїм життям", — сказав Гордон.

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.