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Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

22 лютого 2024 р. 19:16

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

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Дмитро Гордон неодноразово отримував претензії у публічному просторі за те, що його старші сини не воюють на фронті. Однак, усі вони, за словами журналіста, давно живуть та працюють у Сполучених Штатах Америки. 

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Де перебувають сини Гордона

За словами Гордона, його старший син Ростислав є непридатним до військової служби за станом здоров'я. Білий квиток він отримав ще за довго до початку війни. 

Інші двоє синів, Дмитро та Лев, народилися в США та мають американське громадянство. Журналіст зізнався, що усі вони успішні та знайшли себе у Штатах, бажання переїхати до України у них не виникало. 

"Вони успішно працюють. Один із синів супер-крутий композитор, інший син — менеджер одного з найбільших ресторанів у Штатах, він себе знайшов там. Це їхній вибір і я, як батько, щасливий, що він у них є. Вони давно живуть у США і живуть своїм життям", — сказав Гордон. 

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й  розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.

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19:21 У Татарстані Путін політав на ядерному бомбардувальнику Ту-160М — деталі

19:17 Глава МЗС Німеччини Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну в Україні

19:13 Зеленський підписав указ про дозвіл іноземцям та особам без громадянства служити в Нацгвардії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

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13:33 Гордон розповів, як ставиться до Зеленського і чому вважає його героєм