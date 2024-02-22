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Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

22 лютого 2024 р. 14:59

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14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

Text

13:33 Гордон розповів, як ставиться до Зеленського і чому вважає його героєм

Text

12:51 Росіяни вдалися до нових методів на фронті — що почали використовувати

Text

12:16 Мобілізація в Україні — Гордон розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:43 Легітимність під загрозою — нардеп пояснив, чи припиняться повноваження Зеленського без виборів

Text

11:01 РФ не полишає спроб захопити Синьківку — яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Text

10:22 В кілометрі від ворога — як живуть українці в прифронтових селищах на Запоріжжі

Text

07:53 Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

21 лютого 2024
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22:08 Дмитро Гордон про мобілізацію в Україні, подвиг Зеленського та протест поляків — ефір Новини.LIVE

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Журналіст Дмитро Гордон вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна здатна багато що змінити в РФ та навіть зупинити війну в України. На його думку, російська еліта зазнала великих збитків через повномасштабне вторгнення й готова на все, аби повернути своє колишнє становище. 

Таку думку телеведучий висловив в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що буде, якщо Путін помре

За словами Гордона, Путін і його близьке оточення — єдині, хто справді хотів війни з Україною. Іншій російській еліті, пояснив він, це не потрібно. Вони, мовляв, зазнали шалених збитків через повномасштабне вторгнення в Україну. 

Журналіст переконаний, що у випадку смерті диктатора РФ ці люди з радістю підуть на будь-які поступки, щоб повернути собі колишнє становище: намагатимуться налагодити відносини зі Штатами та готові будуть закінчити війну. 

"Еліті Росії, які накрали шалені гроші і хотіли б красти далі, якби не хвора голова Путіна, який вирішив піти на Україну війною. Якщо його не стане, вони перші бігтимуть до американців, все звалять на нього, як звалив Хрущов на Сталіна. Історія повторюється", — сказав Гордон. 

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й  розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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