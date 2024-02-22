Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що смерть російського диктатора Володимира Путіна здатна багато що змінити в РФ та навіть зупинити війну в України. На його думку, російська еліта зазнала великих збитків через повномасштабне вторгнення й готова на все, аби повернути своє колишнє становище.

Таку думку телеведучий висловив в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що буде, якщо Путін помре

За словами Гордона, Путін і його близьке оточення — єдині, хто справді хотів війни з Україною. Іншій російській еліті, пояснив він, це не потрібно. Вони, мовляв, зазнали шалених збитків через повномасштабне вторгнення в Україну.

Журналіст переконаний, що у випадку смерті диктатора РФ ці люди з радістю підуть на будь-які поступки, щоб повернути собі колишнє становище: намагатимуться налагодити відносини зі Штатами та готові будуть закінчити війну.

"Еліті Росії, які накрали шалені гроші і хотіли б красти далі, якби не хвора голова Путіна, який вирішив піти на Україну війною. Якщо його не стане, вони перші бігтимуть до американців, все звалять на нього, як звалив Хрущов на Сталіна. Історія повторюється", — сказав Гордон.

Нагадаємо, Гордон вважає президента України Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Також журналіст прокоментував мобілізацію й розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.