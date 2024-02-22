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История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

22 февраля 2024 г. 14:59

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

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12:16 Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

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22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

Text

13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

Text

12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

Text

12:16 Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Text

11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Text

10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

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07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

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22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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Журналист Дмитрий Гордон считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина способна многое изменить в РФ и даже остановить войну в Украине. По его мнению, российская элита понесла большие убытки из-за полномасштабного вторжения и готова на все, чтобы вернуть свое прежнее положение.

Такое мнение телеведущий высказал в интервью Новини.LIVE.

Что будет, если Путин умрет

По словам Гордона, Путин и его близкое окружение — единственные, кто действительно хотел войны с Украиной. Другой российской элите, объяснил он, это не нужно. Они, мол, понесли бешеные убытки из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Журналист убежден, что в случае смерти диктатора РФ эти люди с радостью пойдут на любые уступки, чтобы вернуть былое положение: постараются наладить отношения со Штатами и готовы будут закончить войну.

"Элите России, которые накрали сумасшедшие деньги и хотели бы воровать дальше, если бы не больная голова Путина, решившего пойти на Украину войной. Если его не станет, они будут первыми бежать к американцам, все свалят на него, как свалил Хрущев на Сталина. История повторяется", — сказал Гордон.

Напомним, Гордон считает президента Украины Зеленского героем, ведь, имея возможность сбежать в начале войны, он остался в Украине. Также журналист прокомментировал мобилизацию и рассказал, как и откуда можно поощрять людей в армию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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