Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Дмитрий Гордон неоднократно получал претензии в публичном пространстве за то, что его старшие сыновья не воюют на фронте. Однако все они, по словам журналиста, давно живут и работают в Соединенных Штатах Америки.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Где находятся сыновья Гордона

По словам Гордона, его старший сын Ростислав непригоден к военной службе по состоянию здоровья. Белый билет он получил еще за долго до начала войны.

Остальные двое сыновей, Дмитрий и Лев, родились в США и имеют американское гражданство. Журналист признался, что все они успешны и нашли себя в Штатах, желания переехать в Украину у них не возникало.

"Они успешно работают. Один из сыновей суперкрутой композитор, другой сын — менеджер одного из крупнейших ресторанов в Штатах, он себя нашел там. Это их выбор и я, как отец, счастлив, что он у них есть. Они давно живут в США и живут своей жизнью", — сказал Гордон.

Напомним, Гордон считает президента Украины Зеленского героем, ведь, имея возможность скрыться в начале войны, он остался в Украине. Также журналист прокомментировал мобилизацию и рассказал, как и откуда можно поощрять людей в армию.