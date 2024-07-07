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Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

Військовий експерт пояснив, чому мобілізація в Україні провалилась

07 липня 2024 р. 05:19

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Військовий експерт, колишній командир батальйону "Айдар", ветеран антитерористичної операції Євген Дикий заявив, що українська цивільна влада скинула всі обов'язки щодо мобілізації населення на працівників Територіальних центрів комплектування. Натомість ніякої комунікації з суспільством стосовно захисту країни не було. 

Про це Євген Дикий розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 липня.

Чому провалилась мобілізація

"Півтора року не було ніякої комунікації від цивільної нашої влади, все звалили на саму армію, тобто на ТЦК. При тому, що повноважень щодо цивільних у них ніяких, по закони вони ніхто", — зазначив Дикий. 

За його словами, на працівників ТЦК звалили те, за що мали відповідати Верховна Рада, Кабмін, обласні адміністрації тощо — ніби мобілізація потрібна лише армії.

"Цей жах тривав півтора року, а тим часом росіяни ще й проводили дуже потужну інформаційну операцію. Тобто в нас просто нуль комунікації щодо мобілізації [...] А тим часом росіяни працювали й ця операція найбільша їхня успішна операція за всю цю війну. Зокрема через Telegram-канали, через YouTube розкручували і справжні, і фальсифіковані ролики про звірства ТЦК і фактично операція була дуже успішна", — пояснив експерт.

Що ще сказав Євген Дикий в ефірі Вечір.LIVE

Нагадаємо, що Дикий також пояснив, чому зараз великий контрнаступ не можливий. За його словами, Україні не лише не вистачає зброї, а й людей. 

Водночас експерт наголосив, що українські бійці продовжують стримувати російські війська на всіх напрямках попри затримку постачання вже виділеної американської допомоги та семиразову перевагу ворога.

Додамо, що Дикий назвав оптимальний вік для бійця на війні. Однак за його словами, наразі на фронті більшість військових мають вік понад 45 років.

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