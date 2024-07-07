Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

Военный эксперт, бывший командир батальона "Айдар", ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий заявил, что украинские гражданские власти сбросили все обязанности по мобилизации населения на работников Территориальных центров комплектования. Однако никакой коммуникации с обществом относительно защиты страны не было.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июля.

Почему провалилась мобилизация

"Полтора года не было никакой коммуникации от гражданской нашей власти, все свалили на саму армию, то есть на ТЦК. При том, что полномочий по гражданским у них никаких, по законам они никто", — отметил Дикий.

По его словам, на работников ТЦК свалили то, за что должны отвечать Верховная Рада, Кабмин, областные администрации и тому подобное — будто мобилизация нужна только армии.

"Этот ужас длился полтора года, а между тем россияне еще и проводили очень мощную информационную операцию. То есть у нас просто ноль коммуникации по мобилизации [...] А между тем россияне работали и эта операция — самая большая их успешная операция за всю эту войну. Через Telegram-каналы, через YouTube раскручивали и настоящие, и фальсифицированные ролики о зверствах ТЦК и фактически операция была очень успешна", — пояснил эксперт.

Что еще сказал Евгений Дикий в эфире Вечір.LIVE

Напомним, что Дикий также объяснил, почему сейчас большое контрнаступление невозможно. По его словам, Украине не только не хватает оружия, но и людей.

В то же время эксперт подчеркнул, что украинские бойцы продолжают сдерживать российские войска по всем направлениям, несмотря на задержку поставок уже выделенной американской помощи и семикратное преимущество врага.

Добавим, что Дикий назвал лучший возраст для бойца на войне. Однако по его словам, на фронте большинство военных имеют возраст более 45 лет.