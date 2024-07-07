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Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

Военный эксперт объяснил, почему мобилизация в Украине провалилась

7 июля 2024 г. 5:19

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16:05 Нардеп сообщил, на сколько Украина хочет увеличить импорт электроэнергии к зиме

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13:22 Военный назвал преимущество Украины над оккупантами

Text

12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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Военный эксперт, бывший командир батальона "Айдар", ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий заявил, что украинские гражданские власти сбросили все обязанности по мобилизации населения на работников Территориальных центров комплектования. Однако никакой коммуникации с обществом относительно защиты страны не было.

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 июля.

Почему провалилась мобилизация

"Полтора года не было никакой коммуникации от гражданской нашей власти, все свалили на саму армию, то есть на ТЦК. При том, что полномочий по гражданским у них никаких, по законам они никто", — отметил Дикий. 

По его словам, на работников ТЦК свалили то, за что должны отвечать Верховная Рада, Кабмин, областные администрации и тому подобное — будто мобилизация нужна только армии.

"Этот ужас длился полтора года, а между тем россияне еще и проводили очень мощную информационную операцию. То есть у нас просто ноль коммуникации по мобилизации [...] А между тем россияне работали и эта операция — самая большая их успешная операция за всю эту войну. Через Telegram-каналы, через YouTube раскручивали и настоящие, и фальсифицированные ролики о зверствах ТЦК и фактически операция была очень успешна", — пояснил эксперт.

Что еще сказал Евгений Дикий в эфире Вечір.LIVE

Напомним, что Дикий также объяснил, почему сейчас большое контрнаступление невозможно. По его словам, Украине не только не хватает оружия, но и людей.

В то же время эксперт подчеркнул, что украинские бойцы продолжают сдерживать российские войска по всем направлениям, несмотря на задержку поставок уже выделенной американской помощи и семикратное преимущество врага.

Добавим, что Дикий назвал лучший возраст для бойца на войне. Однако по его словам, на фронте большинство военных имеют возраст более 45 лет.

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