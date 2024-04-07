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Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

07 квітня 2024 р. 04:04

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Військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов заявив, що західні країни вже починають розуміти, що треба готуватися до війни з Росією. За його словами, Україна дала їм на це час.

Про це Кирило Сазонов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Захід має бути готовим до війни

"Коли ми бачимо якість техніки, якість особового складу в західних країнах ми розуміємо просту річ. Україна, можливо, не була готова до великої війни, Росія, може, підготувалася недостатньо теж, але західні країни, країни НАТО взагалі не були готові до будь-якого такого масованого збройного конфлікту", — зазначив військовий.

За його словами, Україна дала Європі час підготуватися й зрозуміти масштаб проблеми, тому що Європа не готова до спротиву.

"Зараз, мені здається, наші союзники західні потрохи масштаб проблеми, як то кажуть, приймають. Розуміють, що треба готуватися, треба витрачати гроші на озброєння, готувати своїх бійців [...] Справді збройні сили мають бути готові до справжньої війни, до сучасної війни", — наголосив Сазонов.

Війна як щось далеке

Політолог розповів, що в Європі вже розуміють, що Україна виграє для них час. Простіше витратити просто гроші, але якщо Росія полізе до них, "доведеться витрачати й життя". Тому треба підтримувати ЗСУ.

Сазонов пояснив, що війна в Україні для Європи сприймається як щось далеке, як конфлікт "на далекому Донбасі". За його словами, насправді так думали й українці в Ужгороді та Львові 2014 року, коли Росія напала на Україну, зараз вже не так.

"Інерція мислення, що до нас війна не дійде. Багато хто в це вірить, цим себе заспокоює. Це велика проблема, але потроху-потроху це змінюється", — додав військовий.

Нагадаємо, Сазонов заявив, що російська авіація не в змозі відбивати атаки українських дронів попри те, що кілька років тому держава-агресорка вихвалялася, що її авіація знищить українську за добу. 

Також ми повідомляли, що Сазонов розповів, чим на передовій українські захисники компенсують нестачу снарядів.

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03:09 Зеленський розповів, чи погодиться Україна на допомогу США у кредит

03:00 Бійці "Азову" показали, як "затрофеїли" ворожий танк Т-72Б3М поблизу Тернів

02:29 Росіяни здійснили наймасовішу спробу прорвати оборону під Авдіївкою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:04 Переселенець із Бєлгорода скаржиться на погані умови життя в Тайзі — перехоплення ГУР

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04:04 Захід зрозумів, що треба готуватися до війни з Росією, — військовий ЗСУ Сазонов

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02:35 Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

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15:15 Російський шпигун розповів про переїзд на Закарпаття та що думає про українців

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14:07 Ексміністр соціальної політики розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

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06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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