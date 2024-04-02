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Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

02 квітня 2024 р. 05:59

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05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

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03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

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00:06 Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

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21:40 Кому загрожує мобілізація без повісток — пояснення експерта

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20:44 Український воїн розповів подробиці звільнення Київщини від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан заявив, що можливий розвиток подій, за якого Сполучені Штати Америки не допоможуть Європі в разі воєнної загрози з боку Росії. За його словами, ця ситуація вже спостерігається.

Про це Роман Світан повідомив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 1 квітня. 

Чи буде допомога Європі від США у разі воєнної загрози

Експерт зазначив, що така позиція США пояснюється тим, що країна далеко розташована від Європи.

"А що для американців Європа..? Світового лідера робить світ, і тому, якщо світ зрозуміє, що це не лідер, то він уже не лідер. І вони залишаться на своїй території в Америці, і краще б так і було, тоді Європа не була б так роздягнута на цей час", — пояснив Світан.

Він додав, що найкращою обороною є напад, тому в разі воєнної загрози політика має бути саме такою. Якщо хтось намагається зайти на територію, варто одразу знищувати, а не оборонятися.

Нагадаємо, що очільник військового підрядника Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер звернувся до європейських країн щодо зміцнення співпраці у сфері оборони. За його словами, США не допомагатимуть Європі у разі конфлікту.

Також ми повідомляли, що Світан відповів, чи є для України проблемою нова російська залізниця. За його словами, Росія побудує її через дві річки, які ближче до нас за Кримський міст.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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