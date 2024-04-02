Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что возможно развитие событий, при котором Соединенные Штаты Америки не помогут Европе в случае военной угрозы со стороны России. По его словам, данная ситуация уже наблюдается.

Об этом Роман Свитан сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Будет ли помощь Европе от США в случае военной угрозы

Эксперт отметил, что такая позиция США объясняется тем, что страна находится далеко от Европы.

"А что для американцев Европа..? Мирового лидера делает мир, и потому, если мир поймет, что это не лидер, то он уже не лидер. И они останутся на своей территории в Америке, и лучше бы так и было, тогда Европа не была бы так раздета на это время", — объяснил Свитан.

Он добавил, что лучшей обороной является нападение, поэтому в случае военной угрозы политика должна быть именно такой. Если кто пытается зайти на территорию, стоит сразу уничтожать, а не обороняться.

Напомним, что глава военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер обратился к европейским странам по поводу укрепления сотрудничества в сфере обороны. По его словам, США не будут помогать Европе в случае конфликта.

Также мы сообщали, что Свитан ответил, является ли для Украины проблемой новая железная дорога РФ. По его словам, Россия построит ее через две реки, которые ближе к нам, чем Крымский мост.