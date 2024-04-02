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Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

2 апреля 2024 г. 5:59

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05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

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03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

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00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
Text

23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

Text

22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

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22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

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21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

Text

20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что возможно развитие событий, при котором Соединенные Штаты Америки не помогут Европе в случае военной угрозы со стороны России. По его словам, данная ситуация уже наблюдается.

Об этом Роман Свитан сообщил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Будет ли помощь Европе от США в случае военной угрозы

Эксперт отметил, что такая позиция США объясняется тем, что страна находится далеко от Европы.

"А что для американцев Европа..? Мирового лидера делает мир, и потому, если мир поймет, что это не лидер, то он уже не лидер. И они останутся на своей территории в Америке, и лучше бы так и было, тогда Европа не была бы так раздета на это время", — объяснил Свитан.

Он добавил, что лучшей обороной является нападение, поэтому в случае военной угрозы политика должна быть именно такой. Если кто пытается зайти на территорию, стоит сразу уничтожать, а не обороняться.

Напомним, что глава военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер обратился к европейским странам по поводу укрепления сотрудничества в сфере обороны. По его словам, США не будут помогать Европе в случае конфликта.

Также мы сообщали, что Свитан ответил, является ли для Украины проблемой новая железная дорога РФ. По его словам, Россия построит ее через две реки, которые ближе к нам, чем Крымский мост.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

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00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

1 апреля 2024
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23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

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22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

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22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

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20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:18 Чем отличаются российские атаки по Украине от прошлогодних — ответ эксперта

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE