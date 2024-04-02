Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан заявив, що для України не є проблемою нова російська залізниця. За його словами, Росія побудує її через дві річки, які ближче до нас за Кримський міст.

Про це Роман Світан розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Чи становить небезпеку нова залізниця РФ

Росіяни розуміють, під якою загрозою перебуває Кримський міст, тому не застосовують його для воєнних перевезень. Для цього вони використовують переправу поблизу моста через Керченську протоку.

"Залізниця, яку вони будують, розвантажить Керченський міст, поки ми знищимо вже два мости цієї дороги", — зазначив Світан.

Він пояснив, що окупанти хочуть з'єднати залізничну дорогу з Ростовом, тому їм потрібно буде перекинути її через дві річки — Міус і Кальміус. Перша протікає дещо на захід від Таганрога, друга — з Донецька на Маріуполь. Ці залізничні мости значно ближче до нас, ніж Керченський міст.

Таким чином, експерт стверджує, що до Кальміуського мосту українські захисники дістануть ракетними системами HIMARS, а до Міусського — ракетними комплексами "Нептун" та "Вільха".

"Є механізм, як відмінусувати цю залізницю, а сама залізниця — нехай будують, вона нам дістанеться. Єдине, що доведеться зменшувати колію під європейську", — додав Світан.

Нагадаємо, що у лютому 2024 з'явилась інформація, що Росія розпочала проєктування нової залізниці зі сполученням Маріуполь — Крим в обхід Кримського мосту. Загарбники мають намір з'єднати Ростов-на-Дону з півостровом через тимчасово окуповані території в Донецькій та Запорізькій областях.

Також ми повідомляли, що очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що нова залізнична дорога росіян може викликати проблеми для України. Відомо, що будівництво залізниці майже завершено.