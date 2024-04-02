Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что для Украины не проблема новая российская железная дорога. По его словам, Россия построит ее через две реки, что ближе к нам, чем Крымский мост.

Об этом Роман Свитан рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Опасна ли новая железная дорога РФ

Россияне понимают, под какой угрозой находится Крымский мост, поэтому не используют его для военных перевозок. Для этого они используют переправу вблизи моста через Керченский пролив.

"Железная дорога, которую они строят, разгрузит Керченский мост, пока мы уничтожим уже два моста этой дороги", — отметил Свитан.

Он объяснил, что оккупанты хотят соединить железнодорожную дорогу с Ростовом, поэтому им нужно будет перебросить ее через две реки — Миус и Кальмиус. Первая протекает несколько западнее Таганрога, вторая — из Донецка на Мариуполь. Эти железнодорожные мосты гораздо ближе к нам, чем Керченский мост.

Таким образом, эксперт утверждает, что до Кальмиусского моста украинские защитники достанут ракетными системами HIMARS, а до Миусского — ракетными комплексами "Нептун" и "Ольха".

"Есть механизм, как отминусовать эту железную дорогу, а сама железная дорога — пусть строят, она нам достанется. Единственное, что придется убавлять колею под европейскую", — добавил Свитан.

Напомним, что в феврале 2024 года появилась информация, что Россия начала проектирование новой железной дороги с сообщением Мариуполь — Крым в обход Крымского моста. Захватчики намерены соединить Ростов-на-Дону с полуостровом через временно оккупированные территории в Донецкой и Запорожской областях.

Также мы сообщали, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что новая железнодорожная дорога россиян может вызвать проблемы для Украины. Известно, что строительство железной дороги почти завершено.