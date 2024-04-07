Запад понял, что нужно готовиться к войне с Россией, — военный ВСУ Сазонов

Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов заявил, что западные страны уже начинают понимать, что нужно готовиться к войне с Россией. По его словам, Украина дала им на это время.

Об этом Кирилл Сазонов сообщил в интервью Новини.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Запад должен быть готов к войне

"Когда мы видим качество техники, качество личного состава в западных странах мы понимаем простую вещь. Украина, возможно, не была готова к великой войне, Россия, может, подготовилась недостаточно тоже, но западные страны, страны НАТО вообще не были готовы к любому массированному вооруженному конфликту", — отметил военный.

По его словам, Украина дала Европе время подготовиться и понять масштаб проблемы, потому что Европа не готова к сопротивлению.

"Сейчас, мне кажется, наши союзники западные понемногу масштаб проблемы, как говорится, принимают. Понимают, что надо готовиться, нужно тратить деньги на вооружение, готовить своих бойцов [...] Вооруженные силы должны быть готовы к настоящей войне, к современной войны", — подчеркнул Сазонов.

Война как нечто далекое

Политолог рассказал, что в Европе уже понимают, что Украина выигрывает для них время. Проще потратить просто деньги, но если Россия полезет к ним, "придется тратить и жизнь". Поэтому нужно поддерживать ВСУ.

Сазонов объяснил, что война в Украине для Европы воспринимается как нечто далекое, как конфликт "на далеком Донбассе". По его словам, действительно так думали и украинцы в Ужгороде и Львове в 2014 году, когда Россия напала на Украину, сейчас уже не так.

"Инерция мышления, что до нас война не дойдет. Многие в это верят, этим себя успокаивают. Это большая проблема, но понемногу-понемногу это меняется", — добавил военный.

Напомним, Сазонов заявил, что российская авиация не в состоянии отражать атаки украинских дронов, несмотря на то, что несколько лет назад государство-агрессор хвасталось, что его авиация уничтожит украинскую за сутки.

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