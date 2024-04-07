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Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

07 квітня 2024 р. 02:35

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13:06 Ексміністр соціальної політики розповів у чому сенс війни Путіна

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09:43 Ексміністр соціальної політики розповів, хто має вплив на Росію

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06:33 Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

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На початку війни у 2022 році у Росії заявляли, що знищать українську авіацію і ППО за добу. У 2024 році ворожа армія, яка має свій флот, неспроможна відбити атаки українських дронів. 

Про це у суботу, 6 квітня, в ефірі Новини.LIVE заявив військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.

Наші дрони успішно атакують військові аеродроми та літаки в Росії

"Зараз ми бачимо як дрони далекої дії завдають ударів по аеродромах. Тобто нашу авіацію і наше ППО — вони сказали, що знищать за 24 години ще у 2022 році, а, бачите, їх літаки падають, їх аеродроми палають. Це змінює картину мира. Це, звісно, не перелом у війні буде, бо немає такої однієї події, дуже рідко це буває, що щось одне трапилося — і перелом у війні. Але з таких днів та ночей міняється картинка", — сказав український військовий.

Нагадаємо, 6 квітня прикордонник із позивним "Студент" розповів, що найбільше в роботі любить застосовувати ударний дрон "Вампір". Таким чином, боєць має чимало уражених цілей російських загарбників.

Також раніше ми повідомляли, що у Ростовській області дрони вдарили по аеродрому, де базується велика кількість Су-34.

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01:31 Крок до Фукусіми — у Міненерго розповіли про страшні наслідки відключення окупованої ЗАЕС

01:26 Загроза атаки шахедами на Дніпропетровщині

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01:22 У Харкові безпілотник під час атаки поцілив у будинок — розгорілась пожежа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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