Росія не в змозі протистояти українським дронам — військовий ЗСУ Сазонов

На початку війни у 2022 році у Росії заявляли, що знищать українську авіацію і ППО за добу. У 2024 році ворожа армія, яка має свій флот, неспроможна відбити атаки українських дронів.

Про це у суботу, 6 квітня, в ефірі Новини.LIVE заявив військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов.

Наші дрони успішно атакують військові аеродроми та літаки в Росії

"Зараз ми бачимо як дрони далекої дії завдають ударів по аеродромах. Тобто нашу авіацію і наше ППО — вони сказали, що знищать за 24 години ще у 2022 році, а, бачите, їх літаки падають, їх аеродроми палають. Це змінює картину мира. Це, звісно, не перелом у війні буде, бо немає такої однієї події, дуже рідко це буває, що щось одне трапилося — і перелом у війні. Але з таких днів та ночей міняється картинка", — сказав український військовий.

Нагадаємо, 6 квітня прикордонник із позивним "Студент" розповів, що найбільше в роботі любить застосовувати ударний дрон "Вампір". Таким чином, боєць має чимало уражених цілей російських загарбників.

Також раніше ми повідомляли, що у Ростовській області дрони вдарили по аеродрому, де базується велика кількість Су-34.