Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

В начале войны в 2022 году в России заявляли, что уничтожат украинскую авиацию и ПВО за сутки. В 2024 году вражеская армия, имеющая свой флот, не в состоянии отразить атаки украинских дронов.

Об этом в субботу, 6 апреля, в эфире Новости.LIVE заявил военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Наши дроны успешно атакуют военные аэродромы и самолеты в России

"Сейчас мы видим как дроны дальнего действия наносят удары по аэродромам. То есть нашу авиацию и нашу ПВО — они сказали, что уничтожат через 24 часа еще в 2022 году, а, видите, их самолеты падают, их аэродромы пылают. Это меняет картину мира. Это, конечно, не перелом в войне будет, потому что нет такого одного события, очень редко бывает, что что-то одно случилось — и перелом в войне. Но с таких дней и ночей меняется картинка", — сказал украинский военный.

Напомним, 6 апреля пограничник с позывным "Студент" рассказал, что больше всего в работе любит применять ударный дрон "Вампир". Таким образом, боец поразил немало вражеских целей.

Также ранее сообщалось, что в Ростовской области дроны ударили по аэродрому, где базируется много Су-34.