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Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

7 апреля 2024 г. 2:35

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

Text

13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

Text

09:43 Экс-министр социальной политики рассказал, кто имеет влияние на Россию

Text

06:33 Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

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02:23 Что не так с законопроектом о мобилизации

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В начале войны в 2022 году в России заявляли, что уничтожат украинскую авиацию и ПВО за сутки. В 2024 году вражеская армия, имеющая свой флот, не в состоянии отразить атаки украинских дронов.

Об этом в субботу, 6 апреля, в эфире Новости.LIVE заявил военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов.

Наши дроны успешно атакуют военные аэродромы и самолеты в России

"Сейчас мы видим как дроны дальнего действия наносят удары по аэродромам. То есть нашу авиацию и нашу ПВО — они сказали, что уничтожат через 24 часа еще в 2022 году, а, видите, их самолеты падают, их аэродромы пылают. Это меняет картину мира. Это, конечно, не перелом в войне будет, потому что нет такого одного события, очень редко бывает, что что-то одно случилось — и перелом в войне. Но с таких дней и ночей меняется картинка", — сказал украинский военный.

Напомним, 6 апреля пограничник с позывным "Студент" рассказал, что больше всего в работе любит применять ударный дрон "Вампир". Таким образом, боец поразил немало вражеских целей.

Также ранее сообщалось, что в Ростовской области дроны ударили по аэродрому, где базируется много Су-34.

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02:29 Россияне предприняли самую массовую попытку прорвать оборону под Авдеевкой

02:04 Переселенец из Белгорода жалуется на плохие условия жизни в Тайге — перехват ГУР

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02:35 Россия не в состоянии противостоять украинским дронам — военный ВСУ Сазонов

6 апреля 2024
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15:15 Российский шпион рассказал о переезде на Закарпатье и что думает об украинцах

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14:07 Экс-министр социальной политики рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС

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13:06 Экс-министр социальной политики рассказал, в чем смысл войны Путина

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04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

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02:23 Что не так с законопроектом о мобилизации

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