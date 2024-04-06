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Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

Військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів

06 квітня 2024 р. 06:33

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

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16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

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15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

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Військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов заявив, що українські захисники не думають про західну зброю, а використовують, що є. За його словами, нерідко нестачу боєприпасів замінюють безпілотниками.

Про це Кирило Сазонов розповів в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 6 квітня.

Замінюють снаряди дронами

Військовий зазначив, що в важкі моменти допомагають і держава, і волонтери.

"Ми насправді не опускаємо руки і не впадаємо в розпач. [...] Тримаємо позиції. Наша розвідка завдає щодня їм проблем. Наші "дронщинки" активно воюють. Останнім часом окупанти дедалі більше втрачають свого заліза, а також не забирають "двохсотих", — розповів Сазонов. 

Він додав, що українські бійці наполегливо працюють, тому російські окупанти зазнають значних втрат.

Нагадаємо, що щоденно українські воїни докладають чимало зусиль у звільненні нашої землі від російських загарбників. У роботі максимальну ефективність доводять і дистанційно керовані дрони-камікадзе.

Також ми повідомляли, що далекобійні дрони вже цьогоріч Україна зможе застосувати для атак на такі міста РФ, як Урал та Заполяр'я. Їх далекобійність складає до 2 000 кілометрів і більше.

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