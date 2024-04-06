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Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

6 апреля 2024 г. 6:33

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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов заявил, что украинские защитники не думают о западном оружии, а используют, что есть. По его словам, нередко нехватку боеприпасов заменяют беспилотниками.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 6 апреля.

Заменяют снаряды дронами

Военный отметил, что в трудные моменты помогают и государство, и волонтеры.

"Мы на самом деле не опускаем руки и не отчаиваемся. [...] Держим позиции. Наша разведка доставляет ежедневно им проблемы. Наши "дронщинки" активно воюют. В последнее время оккупанты все больше теряют своего железа, а также не забирают "двухсотых", — рассказал Сазонов.

Он добавил, что украинские бойцы настойчиво работают, поэтому российские оккупанты несут значительные потери.

Напомним, что ежедневно украинские воины прилагают немало усилий в освобождении нашей земли от российских захватчиков. В работе максимальную эффективность доказывают и дистанционно управляемые дроны-камикадзе.

Также мы сообщали, что дальнобойные дроны уже в этом году Украина сможет применить для атак на такие города РФ, как Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2000 км и более.

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06:36 Уклонистов могут лишать прав вождения, — Разумков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Перерасчет пенсий украинцев — формула и новые суммы в 2024 году

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