Военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов

Военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов заявил, что украинские защитники не думают о западном оружии, а используют, что есть. По его словам, нередко нехватку боеприпасов заменяют беспилотниками.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 6 апреля.

Заменяют снаряды дронами

Военный отметил, что в трудные моменты помогают и государство, и волонтеры.

"Мы на самом деле не опускаем руки и не отчаиваемся. [...] Держим позиции. Наша разведка доставляет ежедневно им проблемы. Наши "дронщинки" активно воюют. В последнее время оккупанты все больше теряют своего железа, а также не забирают "двухсотых", — рассказал Сазонов.

Он добавил, что украинские бойцы настойчиво работают, поэтому российские оккупанты несут значительные потери.

Напомним, что ежедневно украинские воины прилагают немало усилий в освобождении нашей земли от российских захватчиков. В работе максимальную эффективность доказывают и дистанционно управляемые дроны-камикадзе.

Также мы сообщали, что дальнобойные дроны уже в этом году Украина сможет применить для атак на такие города РФ, как Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2000 км и более.