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Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

04 березня 2024 р. 19:02

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

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18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

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18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

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18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

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17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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19:02 Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Text

18:48 Не лише перевізники та фермери — хто ще і для чого протестує на польському кордоні

Text

18:30 Що буде з пенсіями та зарплатами в Україні — останні новини 4 березня

Text

18:17 Знищення російських літаків та посилення української авіації — інтерв'ю з експертом

Text

17:48 Окупанти посилюють військову цензуру — Братчук назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

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Чи існує загроза війни у Європі, коли та як закінчиться криза на кордоні з Польщею, і для чого "злили" розмову німецьких військових? Ці та інші теми обговорюють дипломат Руслан Осипенк разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Прямий ефірі можна подивитися за посиланням Новини.LIVE. 

Коли закінчиться блокада кордону та чого вимагають поляки

В ефірі, зокрема, підіймаються такі теми:

  • "Злив" таємної розмови німецьких військових: як РФ отримала до неї доступ?
  • Чи відправить Франція своїх солдат в Україну?
  • Про що свідчить візит спецпредставника Китаю?
  • Успіхи Трампа у передвиборчій гонці. 
  • Ситуація на польському кордоні: чим та коли закінчиться?

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект. 

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18:49 Грі Луніна дав оцінку легендарний іспанський воротар

18:49 Apple представила новий MacBook Air з чіпом М3

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:46 Зеленський призначив нового командувача Силами підтримки ЗСУ — хто обійме посаду

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

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13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити