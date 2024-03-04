Загроза війни у Європі та криза на кордоні з Польщею — ефір Новини.LIVE

Чи існує загроза війни у Європі, коли та як закінчиться криза на кордоні з Польщею, і для чого "злили" розмову німецьких військових? Ці та інші теми обговорюють дипломат Руслан Осипенк разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Прямий ефірі можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Коли закінчиться блокада кордону та чого вимагають поляки

В ефірі, зокрема, підіймаються такі теми:

"Злив" таємної розмови німецьких військових: як РФ отримала до неї доступ?

Чи відправить Франція своїх солдат в Україну?

Про що свідчить візит спецпредставника Китаю?

Успіхи Трампа у передвиборчій гонці.

Ситуація на польському кордоні: чим та коли закінчиться?

Нагадаємо, станом на ранок 4 березня польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікували на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.