У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

Народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу Київ24.

Чи закриє Польща свій кордон для України

За словами Соломчука, закриття кордону з Польщею неможливо тому, що це водночас кордон України з Європейським Союзом.

"Закриття кордонів, я впевнений, що не буде, це неможливо. Це не тільки польсько-український кордон. Польща є членом ЄС, тому це повноцінний кордон східної частини ЄС з Україною. Через цей кордон відбувається логістика не тільки польських і українських товарів, а й з багатьох країн Євросоюзу", — сказав Соломчук.

Нардеп впевнений, що у ситуації з блокадою та протестами фермерів присутній політичний аспект напередодні місцевих виборів.

"В питанні кордону у Польщі є політичний аспект. Там у квітні місцеві вибори, йде боротьба між 2-3 партіями", — сказав політик.

Нагадаємо, днем раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю.

Після цього Україна та Польща провели переговори на тлі блокади кордону.