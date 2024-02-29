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В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

29 февраля 2024 г. 13:45

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Text

11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Text

10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

Text

08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

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Народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможное. В ситуации с блокадой, по его мнению, присутствует политический аспект.

Об этом политик заявил в эфире телеканала Киев24.

Закроет ли Польша свою границу для Украины

По словам Соломчука, закрытие границы с Польшей невозможно потому, что это одновременно граница Украины с Европейским Союзом.

"Закрытие границ, я уверен, что не будет, это невозможно. Это не только польско-украинская граница. Польша является членом ЕС, поэтому это полноценная граница восточной части ЕС с Украиной. Через эту границу происходит логистика не только польских и украинских товаров, а и из многих стран Евросоюза", — сказал Соломчук.

Нардеп уверен, что в ситуации с блокадой и протестами фермеров присутствует политический аспект накануне местных выборов.

"В вопросе границы в Польше есть политический аспект. Там в апреле местные выборы идет борьба между 2-3 партиями", — сказал политик.

Напомним, днем ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю.

Затем Украина и Польша провели переговоры на фоне блокады границы.

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12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

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