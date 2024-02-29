В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможное. В ситуации с блокадой, по его мнению, присутствует политический аспект.

Об этом политик заявил в эфире телеканала Киев24.

Закроет ли Польша свою границу для Украины

По словам Соломчука, закрытие границы с Польшей невозможно потому, что это одновременно граница Украины с Европейским Союзом.

"Закрытие границ, я уверен, что не будет, это невозможно. Это не только польско-украинская граница. Польша является членом ЕС, поэтому это полноценная граница восточной части ЕС с Украиной. Через эту границу происходит логистика не только польских и украинских товаров, а и из многих стран Евросоюза", — сказал Соломчук.

Нардеп уверен, что в ситуации с блокадой и протестами фермеров присутствует политический аспект накануне местных выборов.

"В вопросе границы в Польше есть политический аспект. Там в апреле местные выборы идет борьба между 2-3 партиями", — сказал политик.

Напомним, днем ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю.

Затем Украина и Польша провели переговоры на фоне блокады границы.