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Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

04 березня 2024 р. 11:38

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12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

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12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

Text

08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

3 березня 2024
Text

18:44 Мільйони в кишенях — Бахматов назвав зарплату заступників Кличка

Text

15:13 Глава Офісу Трансформації оцінив рівень допомоги Києву від міст-побратимів

Text

10:35 Бахматов розповів правду про продаж "Київської перепічки" та реставрацію історичних будівель столиці

2 березня 2024
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21:40 Голова Офісу Трансформації розповів, чому люди покидають Київ та чим це погано для міста

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Станом на 4 березня польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікують на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу Київ24. 

Ситуація на кордоні

"Станом на зараз на польському кордоні заблоковано 2500 вантажівок. Це та інформація, яку ми маємо від наших польських колег. Це по цих шести напрямках, де фермери продовжують блокувати або ускладнювати рух для вантажних транспортних засобів", — сказав Демченко, говорячи про загальну ситуацію на КПП на кордоні з Польщею. 

Він додав, що найбільші черги наразі фіксують на пропускних пунктах "Краківець та Ягодин". 

"Найбільші черги навпроти КПП "Краківець та Ягодин". Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 КПП і 6 напрямків польські фермери продовжують блокувати. Це 4 у напрямку Львівщини й 2 у напрямку Волині", — сказав Демченко. 

Нагадаємо, що польські фермери-страйкарі на кордоні з Україною заблокували рух будь-яких вантажівок, які заїжджають до Польщі, або виїжджають з неї. 

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект. 

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12:43 Криськів прокоментував скандал у матчі Шахтаря та Кривбаса

12:35 НБУ визначив важливі платіжні системи під час війни — список

12:25 У Києві двоє злодіїв зоомагазину намагалися завдати каліцтва поліції ножем — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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