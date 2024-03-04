Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Станом на 4 березня польські фермери продовжують блокувати шість пропускних пунктів з дев'яти на кордоні з Польщею. У чергах очікують на проїзд близько 2500 вантажних транспортних засобів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу Київ24.

Ситуація на кордоні

"Станом на зараз на польському кордоні заблоковано 2500 вантажівок. Це та інформація, яку ми маємо від наших польських колег. Це по цих шести напрямках, де фермери продовжують блокувати або ускладнювати рух для вантажних транспортних засобів", — сказав Демченко, говорячи про загальну ситуацію на КПП на кордоні з Польщею.

Він додав, що найбільші черги наразі фіксують на пропускних пунктах "Краківець та Ягодин".

"Найбільші черги навпроти КПП "Краківець та Ягодин". Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 КПП і 6 напрямків польські фермери продовжують блокувати. Це 4 у напрямку Львівщини й 2 у напрямку Волині", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що польські фермери-страйкарі на кордоні з Україною заблокували рух будь-яких вантажівок, які заїжджають до Польщі, або виїжджають з неї.

До слова, народний депутат України Дмитро Соломчук заявив, що повне закриття кордону з Польщею неможливе. У ситуації з блокадою, на його думку, присутній політичний аспект.