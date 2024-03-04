Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

По состоянию на 4 марта, польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидают проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на границе

"По состоянию на данный момент на польской границе заблокировано 2500 грузовиков. Это та информация, которую мы имеем от наших польских коллег. Это по этим шести направлениям, где фермеры продолжают блокировать или усложнять движение для грузовых транспортных средств", — сказал Демченко, говоря об общей ситуации на КПП на границе с Польшей.

Он добавил, что самые большие очереди фиксируют на пропускных пунктах "Краковец и Ягодин".

"Наибольшие очереди напротив КПП "Краковец и Ягодин". Всего на границе с Польшей функционирует 9 КПП и 6 направлений польские фермеры продолжают блокировать. Это 4 в направлении Львовщины и 2 в направлении Волыни", — сказал Демченко.

Напомним, что польские забастовщики на границе с Украиной заблокировали движение любых грузовиков, которые въезжают в Польшу, или выезжают из нее.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможное. В ситуации с блокадой, по его мнению, присутствует политический аспект.