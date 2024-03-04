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Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

4 марта 2024 г. 11:38

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10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

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08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

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18:44 Миллионы в карманах — Бахматов назвал зарплату заместителей Кличко

Text

15:13 Глава Офиса Трансформации оценил уровень помощи Киеву от городов-побратимов

Text

10:35 Бахматов рассказал правду о продаже "Киевской перепички" и реставрации исторических зданий столицы

2 марта 2024
Text

21:40 Глава Офиса Трансформации рассказал, почему люди покидают Киев и чем это плохо для города

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

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14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

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По состоянию на 4 марта, польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидают проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала Киев24.

Ситуация на границе

"По состоянию на данный момент на польской границе заблокировано 2500 грузовиков. Это та информация, которую мы имеем от наших польских коллег. Это по этим шести направлениям, где фермеры продолжают блокировать или усложнять движение для грузовых транспортных средств", — сказал Демченко, говоря об общей ситуации на КПП на границе с Польшей.

Он добавил, что самые большие очереди фиксируют на пропускных пунктах "Краковец и Ягодин".

"Наибольшие очереди напротив КПП "Краковец и Ягодин". Всего на границе с Польшей функционирует 9 КПП и 6 направлений польские фермеры продолжают блокировать. Это 4 в направлении Львовщины и 2 в направлении Волыни", — сказал Демченко.

Напомним, что польские забастовщики на границе с Украиной заблокировали движение любых грузовиков, которые въезжают в Польшу, или выезжают из нее.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможное. В ситуации с блокадой, по его мнению, присутствует политический аспект.

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11:45 Попадание в жилой дом в Одессе — целенаправленный терроризм россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:37 Ощадбанк ввел сервис безналичной оплаты в ОщадPAY — есть ли комиссия

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