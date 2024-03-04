Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Существует ли угроза войны в Европе, когда и как закончится кризис на границе с Польшей, и зачем "слили" разговор немецких военных? Эти и другие темы обсуждают дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Когда закончится блокада границы и чего требуют поляки
В эфире, в частности, поднимаются следующие темы:
- "Слив" тайного разговора немецких военных: как РФ получила к нему доступ?
- Отправит ли Франция своих солдат в Украину?
- О чем свидетельствует визит спецпредставителя Китая?
- Успехи Трампа в предвыборной гонке.
- Ситуация на польской границе: чем и когда закончится?
Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.
К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.