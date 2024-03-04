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Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

4 марта 2024 г. 19:02

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

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18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

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18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

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18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

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17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

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16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

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15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

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14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

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13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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19:02 Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Text

18:48 Не только перевозчики и фермеры — кто еще и для чего протестует на польской границе

Text

18:30 Что будет с пенсиями и зарплатами в Украине — последние новости 4 марта

Text

18:17 Уничтожение российских самолетов и усиление украинской авиации — интервью с экспертом

Text

17:48 Оккупанты усиливают военную цензуру — Братчук назвал причину

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Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

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13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

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Существует ли угроза войны в Европе, когда и как закончится кризис на границе с Польшей, и зачем "слили" разговор немецких военных? Эти и другие темы обсуждают дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Когда закончится блокада границы и чего требуют поляки

В эфире, в частности, поднимаются следующие темы:

  • "Слив" тайного разговора немецких военных: как РФ получила к нему доступ?
  • Отправит ли Франция своих солдат в Украину?
  • О чем свидетельствует визит спецпредставителя Китая?
  • Успехи Трампа в предвыборной гонке.
  • Ситуация на польской границе: чем и когда закончится?

Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.

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19:50 ТОП-50 самых дорогих кроссоверов и внедорожников мира в 2024 году

19:45 Xiaomi выпустила водонепроницаемый фитнес-браслет Smart Band 8 Pro всего за 70 евро

19:30 Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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