Угроза войны в Европе и кризис на границе с Польшей — эфир Новини.LIVE

Существует ли угроза войны в Европе, когда и как закончится кризис на границе с Польшей, и зачем "слили" разговор немецких военных? Эти и другие темы обсуждают дипломат Руслан Осипенко вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Когда закончится блокада границы и чего требуют поляки

В эфире, в частности, поднимаются следующие темы:

"Слив" тайного разговора немецких военных: как РФ получила к нему доступ?

Отправит ли Франция своих солдат в Украину?

О чем свидетельствует визит спецпредставителя Китая?

Успехи Трампа в предвыборной гонке.

Ситуация на польской границе: чем и когда закончится?

Напомним, по состоянию на утро 4 марта польские фермеры продолжают блокировать шесть пропускных пунктов из девяти на границе с Польшей. В очередях ожидали проезд около 2500 грузовых транспортных средств.

К слову, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук заявил, что полное закрытие границы с Польшей невозможно. В ситуации с блокадой, по его мнению, находится политический аспект.