У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко вважає, що "злив" запису розмови німецьких офіцерів про передачу Україні далекобійних ракет Taurus не випадковий. На його думку, цією ситуацією хочуть скористатися у Кремлі й стримати надання відповідної військової допомоги нашій державі.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Витік розмови офіцерів Бундесверу

"Це прослуховування досить сильно б'є по спецслужбам Німеччини, по захисту і є негативне реагування. Результати розслідування ще попереду. Вони щоправда можуть бути не озвучені", — сказав Демченко, коментуючи інцидент.

Він додав, що передумовою до прослуховування стало, ймовірно, ухвалення рішення у парламенті Німеччини, де політики підтримали передачу ракет Taurus Україні. Тож, на думку політика, "злив" розмови німецьких офіцерів — це така собі реакція РФ, щоб стримати надання відповідної військової допомоги.

"Найбільш логічне — це викликано цим рішенням, якась контрреакція з боку нашого ворога і, як наслідок, щоб стримати цю передачу", — сказав нардеп.

Зрештою, Демченко переконаний, що Україна в кінцевому результаті отримає далекобійну зброю. За його словами, це справа часу.

Нагадаємо, провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.

До слова, 22 лютого парламент Німеччини ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю.