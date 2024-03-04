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У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

04 березня 2024 р. 17:05

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

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17:05 У "Слузі народу" пояснили, чому стався "злив" розмови офіцерів Бундесверу

Text

16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Text

15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

Text

14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Text

10:50 Вночі російські окупанти вкотре обстріляли Херсон — є загиблий

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08:00 Російський терор в Одесі та блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко вважає, що "злив" запису розмови німецьких офіцерів про передачу Україні далекобійних ракет Taurus не випадковий. На його думку, цією ситуацією хочуть скористатися у Кремлі й стримати надання відповідної військової допомоги нашій державі. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Витік розмови офіцерів Бундесверу

"Це прослуховування досить сильно б'є по спецслужбам Німеччини, по захисту і є негативне реагування. Результати розслідування ще попереду. Вони щоправда можуть бути не озвучені", — сказав Демченко, коментуючи інцидент. 

Він додав, що передумовою до прослуховування стало, ймовірно, ухвалення рішення у парламенті Німеччини, де політики підтримали передачу ракет Taurus Україні. Тож, на думку політика, "злив" розмови німецьких офіцерів — це така собі реакція РФ, щоб стримати надання відповідної військової допомоги.

"Найбільш логічне — це викликано цим рішенням, якась контрреакція з боку нашого ворога і, як наслідок, щоб стримати цю передачу", — сказав нардеп. 

Зрештою, Демченко переконаний, що Україна в кінцевому результаті отримає далекобійну зброю. За його словами, це справа часу. 

Нагадаємо, провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.

До слова, 22 лютого парламент Німеччини ухвалив рішення рекомендувати німецькому уряду надати Україні далекобійну зброю

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17:23 КДК УАФ ухвалив рішення щодо скандального матчу Олександрія — Шахтар

17:15 Одесити несуть до зруйнованого дроном будинку квіти, іграшки та лампадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:14 Посольство України в Польщі відреагувало на інформацію про нищення авто для ЗСУ на кордоні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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