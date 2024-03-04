В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко считает, что "слив" записи разговора немецких офицеров о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не случаен. По его мнению, этой ситуацией хотят воспользоваться в Кремле и сдержать оказание соответствующей военной помощи нашему государству.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Утечка разговора офицеров Бундесвера

"Это прослушивание достаточно сильно бьет по спецслужбам Германии, по защите и есть негативное реагирование. Результаты расследования еще впереди. Они правда могут быть не озвучены", — сказал Демченко, комментируя инцидент.

Он добавил, что предпосылкой к прослушиванию стало, вероятно, принятие решения в парламенте Германии, где политики поддержали передачу ракет Taurus Украине. Поэтому, по мнению политика, "слив" разговора немецких офицеров — это некая реакция РФ, чтобы сдержать оказание соответствующей военной помощи.

"Самое логичное — это вызвано этим решением, какая-то контрреакция со стороны нашего врага и, как следствие, чтобы сдержать эту передачу", — сказал нардеп.

В конце концов Демченко убежден, что Украина в конечном итоге получит дальнобойное оружие. По его словам, это дело времени.

Напомним, ведущие представители немецкого Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.

К слову, 22 февраля парламент Германии принял решение рекомендовать немецкому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие.