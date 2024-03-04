Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера arrow
В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

4 марта 2024 г. 17:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко считает, что "слив" записи разговора немецких офицеров о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не случаен. По его мнению, этой ситуацией хотят воспользоваться в Кремле и сдержать оказание соответствующей военной помощи нашему государству.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Утечка разговора офицеров Бундесвера

"Это прослушивание достаточно сильно бьет по спецслужбам Германии, по защите и есть негативное реагирование. Результаты расследования еще впереди. Они правда могут быть не озвучены", — сказал Демченко, комментируя инцидент.

Он добавил, что предпосылкой к прослушиванию стало, вероятно, принятие решения в парламенте Германии, где политики поддержали передачу ракет Taurus Украине. Поэтому, по мнению политика, "слив" разговора немецких офицеров — это некая реакция РФ, чтобы сдержать оказание соответствующей военной помощи.

"Самое логичное — это вызвано этим решением, какая-то контрреакция со стороны нашего врага и, как следствие, чтобы сдержать эту передачу", — сказал нардеп.

В конце концов Демченко убежден, что Украина в конечном итоге получит дальнобойное оружие. По его словам, это дело времени.

Напомним, ведущие представители немецкого Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.

К слову, 22 февраля парламент Германии принял решение рекомендовать немецкому правительству предоставить Украине дальнобойное оружие

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

17:23 КДК УАФ принял решение по скандальному матчу Александрия — Шахтер

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

17:14 Посольство Украины в Польше отреагировало на информацию об уничтожении авто для ВСУ на границе

17:14 Шмыгаль назвал блокаду украино-польской границы бессмысленной

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:53 Украинским военным предлагают выплачивать премии за контракт с ВСУ и уничтоженную вражескую технику

16:52 В МИД РФ пригрозили Германии денацификацией — детали заявления Захаровой

16:40 Работа кипит в портах Большой Одессы — сколько судов на загрузке

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

16:25 Сын Шевченко получил украинское гражданство

17:23 КДК УАФ принял решение по скандальному матчу Александрия — Шахтер

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

17:14 Посольство Украины в Польше отреагировало на информацию об уничтожении авто для ВСУ на границе

17:14 Шмыгаль назвал блокаду украино-польской границы бессмысленной

16:53 Украинским военным предлагают выплачивать премии за контракт с ВСУ и уничтоженную вражескую технику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:52 В МИД РФ пригрозили Германии денацификацией — детали заявления Захаровой

16:40 Работа кипит в портах Большой Одессы — сколько судов на загрузке

16:25 Сын Шевченко получил украинское гражданство

16:20 На Киевщине произошел взрыв в жилом доме — жительница сильно пострадала

16:18 Психиатры ждут — кремлевский алкоголик Медведев сделал новое заявление об Украине

17:15 Одесситы несут к разрушенному дроном дому цветы, игрушки и лампадки

Эксклюзив

06:02 Битва за выплаты — почему военные вынуждены бороться за обещанное в судах

3 марта 2024

06:02 Цены на продукты в марте — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

2 марта 2024

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

Text

17:05 В "Слуге народа" объяснили, почему произошел "слив" разговора офицеров Бундесвера

Text

16:31 Россия не прекратит наступление на Авдеевском направлении — эксперт назвал причину

Text

15:01 Военный аналитик прокомментировал вероятность наступления на Киев

Text

14:05 На Купянском направлении оккупанты снизили количество штурмов — в ВСУ назвали причину

Text

13:34 На Донетчине дроны ССО мастерски отработали по оккупантах — что удалось уничтожить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:51 Введение иностранных войск в Украину — нардеп сделал неожиданное заявление

Text

12:23 В Нацгвардии предлагают пройти пересмотр людям с ІІ-ІІІ группой инвалидности

Text

11:38 Поляки блокируют все КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Text

10:50 Ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон — есть погибший

Text

08:00 Российский террор в Одессе и блокада границы — эфир Новини.LIVE