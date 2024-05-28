Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що наразі відпустки військових "на стопі", оскільки немає достатньої кількості людей для заміни. Він заявив, що солдати з його підрозділу не бажають повертатися додому, поки війна незавершена.

Про це військовий заявив у прямому ефірі програми Вечір.LIVE.

Військовий психолог про втому українських захисників

"В нас "на стопі" зараз відпустка. Це того що, якщо зараз всі підуть у відпустку, нас нема ким міняти", — заявив військовий психолог.

Козінчук заявив, що військові хочуть відпочинку та вихідних, але вони розуміють, що їх нікому міняти. Він підкреслив, що військові не можуть просто покинути свої позиції та поїхати додому.

"Частина людей залишиться. Хочеться йти у відпустку, мати якийсь вихідний. Але ми знаємо, що нас ніхто просто не поміняє. Ти не залишиш позиції просто пішовши додому. Тому такої штуки як депресії, емоційного вигорання немає, а от, що є якась там, ну бойова втома, це офіційне таке є захворювання, оці всі штуки є", — заявив військовий психолог.

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