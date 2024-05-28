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Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

28 травня 2024 р. 23:05

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

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21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

Text

15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

Text

14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

Text

13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

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13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

Text

12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

Text

10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

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07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що наразі відпустки військових "на стопі", оскільки немає достатньої кількості людей для заміни. Він заявив, що солдати з його підрозділу не бажають повертатися додому, поки війна незавершена.

Про це військовий заявив у прямому ефірі програми Вечір.LIVE.

Військовий психолог про втому українських захисників

"В нас "на стопі" зараз відпустка. Це того що, якщо зараз всі підуть у відпустку, нас нема ким міняти", — заявив військовий психолог.

Козінчук заявив, що військові хочуть відпочинку та вихідних, але вони розуміють, що їх нікому міняти. Він підкреслив, що військові не можуть просто покинути свої позиції та поїхати додому. 

"Частина людей залишиться. Хочеться йти у відпустку, мати якийсь вихідний. Але ми знаємо, що нас ніхто просто не поміняє. Ти не залишиш позиції просто пішовши додому. Тому такої штуки як депресії, емоційного вигорання немає, а от, що є якась там, ну бойова втома, це офіційне таке є захворювання, оці всі штуки є", — заявив військовий психолог.

Нагадаємо, військовий Назаренко розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні.

Раніше військовий розповів про роль дронів у сучасній війні.

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22:48 Курс євро перетнув історичний максимум — НБУ оприлюднив нову ціну

22:45 В Україні впали ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 У ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

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21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

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07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні