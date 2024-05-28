Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Дрони відіграють багатофункціональну роль у сучасній війні, вони використовуються для розвідки, відбиття штурмів, доставки провізії, і навіть для дистанційного мінування. Офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків зазначив, що дрони стали незамінними інструментами у боротьбі проти ворога, і їхня роль буде тільки зростати.

Про це Віталій Марків розповів в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці Новини.LIVE Христині Луцик, перебуваючи на Лиманському напрямку.

Роль дронів на передовій

На фронті, особливо в районі села Терни, ударні дрони відіграють ключову роль у вибудові української оборони. Віталій Марків наголосив, що левова частка знищеної ворожої техніки була вражена саме FPV-дронами.

"Ми переходимо в епоху термінатора, коли відбувається війна машин. Сьогодні дистанційне мінування проводиться дронами, підрив Чорноморського флоту відбувається дронами. А окрім того розвідка, відбиття штурмів та доставка провізії — це все дрони", - зазначив Віталій Марків, описуючи поточну ситуацію на фронті.

Офіцер підкреслив, що Україні необхідно поставити виробництво ударних дронів та боєприпасів на державні потоки, оскільки ворог активно розвивається в цьому напрямку. Тиск різного озброєння потужно відчувається на фронті, особливо в секторі FPV.

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