Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні arrow
Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

28 травня 2024 р. 07:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Дрони відіграють багатофункціональну роль у сучасній війні, вони використовуються для розвідки, відбиття штурмів, доставки провізії, і навіть для дистанційного мінування. Офіцер бригади "Буревій" Національної гвардії України Віталій Марків зазначив, що дрони стали незамінними інструментами у боротьбі проти ворога, і їхня роль буде тільки зростати.

Про це Віталій Марків розповів в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці Новини.LIVE Христині Луцик, перебуваючи на Лиманському напрямку. 

Роль дронів на передовій 

На фронті, особливо в районі села Терни, ударні дрони відіграють ключову роль у вибудові української оборони. Віталій Марків наголосив, що левова частка знищеної ворожої техніки була вражена саме FPV-дронами.

"Ми переходимо в епоху термінатора, коли відбувається війна машин. Сьогодні дистанційне мінування проводиться дронами, підрив Чорноморського флоту відбувається дронами. А окрім того розвідка, відбиття штурмів та доставка провізії — це все дрони", - зазначив Віталій Марків, описуючи поточну ситуацію на фронті.

Офіцер підкреслив, що Україні необхідно поставити виробництво ударних дронів та боєприпасів на державні потоки, оскільки ворог активно розвивається в цьому напрямку. Тиск різного озброєння потужно відчувається на фронті, особливо в секторі FPV.

Нагадаємо, військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті.

Раніше офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

07:56 Комуналка, субсидії та пенсії — що зміниться для українців влітку

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:45 Віталій Марків розповів, яким бачить майбутнє України та Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали наприкінці травня

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

06:30 Ціни на зерно в Україні — наприкінці травня стрімко зростає вартість пшениці

06:25 Черги на кордоні України — яка ситуація з кілометровими заторами сьогодні

07:56 Комуналка, субсидії та пенсії — що зміниться для українців влітку

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:45 Віталій Марків розповів, яким бачить майбутнє України та Росії

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали наприкінці травня

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Ціни на зерно в Україні — наприкінці травня стрімко зростає вартість пшениці

06:25 Черги на кордоні України — яка ситуація з кілометровими заторами сьогодні

06:20 Галактика на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі — унікальний знімок з космосу

06:10 Пенсії в Україні — які документи й виписки стали доступні онлайн

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

06:48 ТЦК у великих містах України — час роботи, перелік адрес

06:36 Субсидія чи пільга — що вигідніше для українців

05:57 Літаки і кораблі — яку техніку РФ використовує для ракетних ударів

05:31 Правовий та економічний колапс — як в Україні працює система бронювання та чим вона обурила бізнес

27 травня 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — як Україна залишає російську армію без "очей"

26 травня 2024

05:57 Від КамАЗа до "Ахмата" — як ЗСУ знищували бронемашини окупантів

25 травня 2024
Ексклюзив

07:30 Повноваження поліції в період мобілізації суттєво зросли — що мають знати водії

05:56 Як Росія в 2024 році втрачає залишки Чорноморського флоту

24 травня 2024

08:50 Нові тарифи на світло — які електроприлади вас розорять та на чому можна зекономити

Ексклюзив

07:12 Відпочинок в Одесі — вартість житла та розваг

Text

08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Text

07:45 Військовий розповів про роль дронів у сучасній війні

Text

06:42 Кисельов пояснив, чому на саміті у Швейцарії будуть обговорювати лише декілька пунктів Формули миру

27 травня 2024
Text

23:56 Що треба для відстрочки та які графіки відключення світла будуть влітку — головні новини 27 травня

Text

18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Text

08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

Text

00:07 Новак пояснив, чи вдасться Україні відновити енергосистему після ударів Росії

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації