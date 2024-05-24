Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

Офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко на позивний "Сонечко" заявив, що зараз лінія активних бойових дій відповідає лінії фронту під час Другої світової війни. Однак за словами військового, російські військові попри старання не можуть досягти успіху.

Про це Володимир Назаренко розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 25 травня.

Військові дії російських окупантів безуспішні

Військовий зазначив, що всі спроби росіян зазнають невдачі ще під час планування, коли окупанти діляться на групи, стягують військову техніку та налаштовують логістику.

"Вони (росіяни. — Ред.) стикаються з тим, що не можуть досягти успіху, і очевидно, що намагаються знайти якісь слабкі місця, розтягнути або обдурити Сили оборони. Але я впевнений у вдалій роботі нашого командування, оскільки розглядаються різні варіанти дій окупанта, є план А, план Б, план С", — наголосив Назаренко.

За його словами, російські загарбники відчувають певну нестачу своїх сил та військового потенціалу.

"Все одно, ресурси в живій силі, в з'єднаннях, в техніці, в офіцерах, в артилерії, в боєприпасах, в логістиці теж, так чи інакше закінчується", — додав офіцер.

Нагадаємо, що російські загарбники 10 травня розпочали наступ на Харківську область. Для захоплення Вовчанська Кремль кинув африканський корпус із колишніх найманців ПВК "Вагнер". Натомість в українському Генштабі запевнили, що Сили оборони зупинили наступ росіян у Харківській області. Водночас ворог не має успіху на цьому напрямку.

Додамо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який наразі перебуває в частинах східного фронту, розповів, що відбувається на полі бою.