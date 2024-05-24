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Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

24 мая 2024 г. 23:32

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Офицер артиллерии 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко на позывной "Солнышко" заявил, что сейчас линия активных боевых действий соответствует линии фронта во время Второй мировой войны. Однако по словам военного, российские военные, несмотря на старания, не могут добиться успеха.

Об этом Владимир Назаренко рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 25 мая.

Военные действия российских оккупантов безуспешны

Военный отметил, что все попытки россиян терпят неудачу еще во время планирования, когда оккупанты делятся на группы, стягивают военную технику и настраивают логистику.

"Они (россияне. — Ред.) сталкиваются с тем, что не могут добиться успеха, и очевидно, что пытаются найти какие-то слабые места, растянуть или обмануть Силы обороны. Но я уверен в удачной работе нашего командования, поскольку рассматриваются разные варианты действий оккупанта, есть план А, план Б, план С", — подчеркнул Назаренко.

По его словам, российские захватчики испытывают определенную нехватку своих сил и военного потенциала.

"Все равно ресурсы в живой силе, в соединениях, в технике, в офицерах, в артиллерии, в боеприпасах, в логистике тоже, так или иначе заканчиваются", — добавил офицер.

Напомним, что российские захватчики 10 мая начали наступление на Харьковскую область. Для захвата Волчанская Кремль бросил африканский корпус из бывших наемников ЧВК "Вагнер". В украинском Генштабе заверили, что Силы обороны остановили наступление россиян в Харьковской области. В то же время враг не имеет успеха на этом направлении.

Добавим, что находящийся в частях восточного фронта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит на поле боя.

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