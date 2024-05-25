Військовий Назаренко розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні

Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко" розповів, що потрібно робити українцям для перемоги у війні. Він зазначив, що українці повинні продовжувати стояти разом як єдина нація, яка бореться за своє право на життя.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Що потрібно робити українцям для перемоги

Назаренко заявив, що Україна веде боротьбу проти противника, який має значно більші ресурси. Росія десятиліттями готувалася до світового конфлікту, тепер спрямовує всю свою силу та ресурси на окупацію та знищення України, намагаючись зламати український дух. Військовий додав, що в цей критичний час кожен українець повинен використовувати кожну можливість, щоб допомогти нашій країні досягти перемоги.

"Дуже велика подяка особливо для українців, які навіть, якщо не можуть донатити гривнею, то можуть там щось допомагати, плести сітки, робити різного роду маскувальні засоби", — заявив Назаренко.

Нагадаємо, військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті.

Також ми писали, що в Одесі на початку травня було зібрано майже 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.