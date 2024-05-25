Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне arrow
Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

25 мая 2024 г. 19:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

Text

00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
Text

23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

Text

23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

Text

21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

Text

17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

Text

14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

Text

00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
Text

23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

Text

23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

Text

21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

Text

17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

Text

14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне. Он отметил, что украинцы должны продолжать стоять вместе как единая нация, борющаяся за свое право на жизнь.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Что нужно делать украинцам для победы

Назаренко заявил, что Украина ведет борьбу против противника, который имеет гораздо большие ресурсы. Россия десятилетиями готовилась к мировому конфликту, теперь направляет всю силу и ресурсы на оккупацию и уничтожение Украины, пытаясь сломать украинский дух. Военный добавил, что в это критическое время каждый украинец должен использовать любую возможность, чтобы помочь нашей стране достичь победы.

"Очень большая благодарность особенно для украинцев, которые даже если не могут донатить гривной, то могут там что-то помогать, плести сетки, делать разного рода маскировочные средства", — заявил Назаренко.

Напомним, военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Также мы писали, что в Одессе в начале мая было собрано почти 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:22 По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

обновлено:

19:17 В Харькове раздался мощный взрыв — город под вражеским огнем

Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

19:04 Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от Саммита мира в Швейцарии

18:54 Обстрел Харькова — спасатели показали, как борются с огнем в гипермаркете

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:18 В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара РФ по гипермаркету, — ОВА

18:15 В Одессе объявили повторный тендер на ямочный ремонт дорог — почему аннулировали предыдущий

18:01 В Харькове спасатели ищут 11 работников гипермаркета, — прокуратура

17:59 Зеленский рассказал о российском ударе по Харькову и назвал это безумием

17:45 Техногенной катастрофы на Одесчине нет — последствия ракетного удара по мясному складу

19:22 По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

обновлено:

19:17 В Харькове раздался мощный взрыв — город под вражеским огнем

19:04 Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от Саммита мира в Швейцарии

18:54 Обстрел Харькова — спасатели показали, как борются с огнем в гипермаркете

18:18 В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара РФ по гипермаркету, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 В Одессе объявили повторный тендер на ямочный ремонт дорог — почему аннулировали предыдущий

18:01 В Харькове спасатели ищут 11 работников гипермаркета, — прокуратура

17:59 Зеленский рассказал о российском ударе по Харькову и назвал это безумием

17:45 Техногенной катастрофы на Одесчине нет — последствия ракетного удара по мясному складу

17:31 Россияне ударили двумя КАБами по гипермаркету в Харькове, — Синегубов

Эксклюзив

07:30 Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители

05:56 Как Россия в 2024 году теряет остатки Черноморского флота

24 мая 2024

08:50 Новые тарифы на свет — какие электроприборы вас разорят и на чем можно сэкономить

Эксклюзив

07:12 Отдых в Одессе — стоимость жилья и развлечений

05:57 МРК 22800 "Циклон" — что за корабль ВСУ уничтожили в Севастополе

23 мая 2024

15:00 Герои сегодня, кто они — мнения одесситов

05:57 От "Азовстали" до Крынок — как воюет морская пехота

22 мая 2024

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько вы заработаете за 1 кг цветных металлов в конце мая

05:56 YPR-765 — нидерландские бронемашины, спасающие жизнь украинским военным

21 мая 2024
Эксклюзив

19:02 Что будет со светом в ближайшее время, – интервью с депутаткой ВР

Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

08:18 Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

Text

00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
Text

23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

Text

23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

Text

21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

Text

17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

Text

14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE