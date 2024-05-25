Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне. Он отметил, что украинцы должны продолжать стоять вместе как единая нация, борющаяся за свое право на жизнь.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Что нужно делать украинцам для победы

Назаренко заявил, что Украина ведет борьбу против противника, который имеет гораздо большие ресурсы. Россия десятилетиями готовилась к мировому конфликту, теперь направляет всю силу и ресурсы на оккупацию и уничтожение Украины, пытаясь сломать украинский дух. Военный добавил, что в это критическое время каждый украинец должен использовать любую возможность, чтобы помочь нашей стране достичь победы.

"Очень большая благодарность особенно для украинцев, которые даже если не могут донатить гривной, то могут там что-то помогать, плести сетки, делать разного рода маскировочные средства", — заявил Назаренко.

Напомним, военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Также мы писали, что в Одессе в начале мая было собрано почти 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.