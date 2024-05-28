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Военный рассказал о роли дронов в современной войне

Военный рассказал о роли дронов в современной войне

28 мая 2024 г. 7:45

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06:42 Киселев объяснил, почему на саммите в Швейцарии будут обсуждать всего несколько пунктов Формулы мира

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18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

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Дроны играют многофункциональную роль в современной войне, они используются для разведки, отражения штурмов, доставки провизии, а также для дистанционного минирования. Офицер бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Виталий Марков отметил, что дроны стали незаменимыми инструментами в борьбе против врага, и их роль будет только расти.

Об этом Виталий Марков рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке Новини.LIVE Кристине Луцик, находясь на Лиманском направлении.

Роль дронов на передовой

На фронте, особенно в районе села Терны, ударные дроны играют ключевую роль в строительстве украинской обороны. Виталий Марков подчеркнул, что львиная доля уничтоженной вражеской техники была поражена именно FPV-дронами.

"Мы переходим в эпоху терминатора, когда происходит война машин. Сегодня дистанционное минирование проводится дронами, подрыв Черноморского флота происходит дронами. А кроме того разведка, отражение штурмов и доставка провизии — это все дроны ", — отметил Виталий Марков, описывая текущую ситуацию на фронте. 

Офицер подчеркнул, что Украине необходимо поставить производство ударных дронов и боеприпасов на государственные потоки, поскольку враг активно развивается в этом направлении. Давление разного вооружения мощно ощущается на фронте, особенно в секторе FPV.

Напомним, военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Ранее офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.

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08:20 Россия и Судан обсуждают соглашение об обмене оружием на логистический центр в Красном море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:45 Военный рассказал о роли дронов в современной войне

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08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

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00:07 Новак объяснил, удастся ли Украине восстановить энергосистему после ударов России

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13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации