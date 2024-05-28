Военный рассказал о роли дронов в современной войне

Дроны играют многофункциональную роль в современной войне, они используются для разведки, отражения штурмов, доставки провизии, а также для дистанционного минирования. Офицер бригады "Буревой" Национальной гвардии Украины Виталий Марков отметил, что дроны стали незаменимыми инструментами в борьбе против врага, и их роль будет только расти.

Об этом Виталий Марков рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке Новини.LIVE Кристине Луцик, находясь на Лиманском направлении.

Роль дронов на передовой

На фронте, особенно в районе села Терны, ударные дроны играют ключевую роль в строительстве украинской обороны. Виталий Марков подчеркнул, что львиная доля уничтоженной вражеской техники была поражена именно FPV-дронами.

"Мы переходим в эпоху терминатора, когда происходит война машин. Сегодня дистанционное минирование проводится дронами, подрыв Черноморского флота происходит дронами. А кроме того разведка, отражение штурмов и доставка провизии — это все дроны ", — отметил Виталий Марков, описывая текущую ситуацию на фронте.

Офицер подчеркнул, что Украине необходимо поставить производство ударных дронов и боеприпасов на государственные потоки, поскольку враг активно развивается в этом направлении. Давление разного вооружения мощно ощущается на фронте, особенно в секторе FPV.

Напомним, военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Ранее офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко "Солнышко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.