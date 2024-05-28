Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

Народний депутат України Валентин Наливайченко розповів, що навчання мобілізованих скоротили. Тепер воно триває не 2 місяці, а 1,5.

Про це Валентин Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

Навчання мобілізованих в Україні

За словами Наливайченка, скорочення відбулося через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів.

Відповідаючи на питання, чому людей не можна відправити за кордон, нардеп пояснив, що в Європейському Союзі навчають тільки фахових військових.

"Наприклад, для того, щоб навчати персонал по обслуговуванню F-16, мобілізованих не візьмеш. Це треба з освітою, військовим досвідом, знанням мов, детектор брехні треба пройти, щоб не надіслати туди російського агента", — додав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555, в якій повідомляється, що бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери можна без обмежень.

Також заступник очільника мобілізаційного відділу Територіального центру комплектування Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин заявив, що направлення на військово-лікарську комісію розглядаються індивідуально. Зокрема, на медичний огляд відправлять тих, хто має статус "у розшуку".