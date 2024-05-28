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Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

28 травня 2024 р. 15:10

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13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

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12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат України Валентин Наливайченко розповів, що навчання мобілізованих скоротили. Тепер воно триває не 2 місяці, а 1,5.

Про це Валентин Наливайченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

Навчання мобілізованих в Україні

За словами Наливайченка, скорочення відбулося через великий наплив людей та нестачу навчальних центрів. 

Відповідаючи на питання, чому людей не можна відправити за кордон, нардеп пояснив, що в Європейському Союзі навчають тільки фахових військових.

"Наприклад, для того, щоб навчати персонал по обслуговуванню F-16, мобілізованих не візьмеш. Це треба з освітою, військовим досвідом, знанням мов, детектор брехні треба пройти, щоб не надіслати туди російського агента", — додав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555, в якій повідомляється, що бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери можна без обмежень.

Також заступник очільника мобілізаційного відділу Територіального центру комплектування Солом’янського району Києва, підполковник Павло Литвин заявив, що направлення на військово-лікарську комісію розглядаються індивідуально. Зокрема, на медичний огляд відправлять тих, хто має статус "у розшуку". 

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15:26 Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд грн, — СБУ

15:25 Україну накриє потужна гроза — народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра буде буря

15:13 Девальвація гривні — НБУ посилив підтримку на міжбанку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:11 Західні компанії не хочуть виходити з російського ринку — які причини

15:08 У прокуратурі сказали, скільки в'язнів на Рівненщині готові піти на війну

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