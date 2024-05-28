Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко рассказал, что обучение мобилизованных сократили. Теперь оно длится не 2 месяца, а 1,5.

Об этом Валентин Наливайченко сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая.

Обучение мобилизованных в Украине

По словам Наливайченко, сокращение произошло из-за большого наплыва людей и нехватки учебных центров.

Отвечая на вопрос, почему людей нельзя отправить за границу, нардеп объяснил, что в Европейском Союзе учат только профессиональных военных.

"Например, для того, чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованных не возьмешь. Это надо с образованием, военным опытом, знанием языков, детектор лжи надо пройти, чтобы не прислать туда российского агента", — добавил нардеп.

Напомним, Кабинет министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555, где сообщается, что бронировать работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и IТ-сферы можно без ограничений.

Также заместитель главы мобилизационного отдела Территориального центра комплектования Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин заявил, что направления на военно-врачебную комиссию рассматриваются индивидуально. В частности, на медицинское освидетельствование отправят тех, кто имеет статус "в розыске".