Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе" arrow
Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

28 мая 2024 г. 23:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Text

08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Text

08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что отпуска военных "на стопе", поскольку нет достаточного количества людей для замены. Он заявил, что солдаты из его подразделения не желают возвращаться домой, пока война не завершена.

Об этом военный заявил в прямом эфире программы Вечір.LIVE.

Военный психолог об усталости украинских защитников

"У нас "на стопе" сейчас отпуск. Это того что, если сейчас все уйдут в отпуск, нас не кем менять", — заявил военный психолог.

Козинчук заявил, что военные хотят отдыха и выходных, но они понимают, что их некому менять. Он подчеркнул, что военные не могут просто покинуть свои позиции и уехать домой.

"Часть людей останется. Хочется уходить в отпуск, иметь какой-нибудь выходной. Но мы знаем, что нас никто просто не поменяет. Ты не оставишь позиции просто уйдя домой. Поэтому такой штуки как депрессии, эмоционального выгорания нет, а вот, что есть какая-то там, ну боевая усталость, это официальное такое заболевание, эти все штуки есть", — заявил военный психолог.

Напомним, военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.

Ранее военный рассказал о роли дронов в современной войне.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:03 Садовый отреагировал на смерть политзаключенного и общественного деятеля Петра Франка

00:01 Ускоренная подготовка мобилизованных — в Минобороны опровергли информацию

28 мая 2024

23:54 В Харькове и области раздавались взрывы — в прокуратуре заявили об использовании РФ новых авиабомб

23:48 Работы в ВСУ — в Минобороны назвали количество роботизированной техники в армии

23:41 Израиль объяснил, что могло стать причиной пожара в лагере в Рафахе

Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

23:29 В Бериславе на Херсонщине раздавались взрывы — в результате российских обстрелов есть погибший

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:25 Доллар выше 41 грн — какой курс в обменниках и банках

23:20 Лубинец заявил, что работает над возвращением очередной группы депортированных детей

23:19 Зеленский поделился деталями встречи с президентом Португалии

00:03 Садовый отреагировал на смерть политзаключенного и общественного деятеля Петра Франка

00:01 Ускоренная подготовка мобилизованных — в Минобороны опровергли информацию

28 мая 2024

23:54 В Харькове и области раздавались взрывы — в прокуратуре заявили об использовании РФ новых авиабомб

23:48 Работы в ВСУ — в Минобороны назвали количество роботизированной техники в армии

23:41 Израиль объяснил, что могло стать причиной пожара в лагере в Рафахе

23:29 В Бериславе на Херсонщине раздавались взрывы — в результате российских обстрелов есть погибший

23:25 Доллар выше 41 грн — какой курс в обменниках и банках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:20 Лубинец заявил, что работает над возвращением очередной группы депортированных детей

23:19 Зеленский поделился деталями встречи с президентом Португалии

22:55 Тарифы на воду вырастут с 1 июня — кто будет платить больше

16:30 Выпускные во время войны — что думают одесситы об их проведении

11:35 Китай собирается наращивать производство чипов — сколько денег потратят на индустрию

06:48 ТЦК в крупных городах Украины — время работы, перечень адресов

06:36 Субсидия или льгота — что выгоднее для украинцев

05:57 Самолеты и корабли — какую технику РФ использует для ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:31 Правовой и экономический коллапс — как в Украине работает бронирование и чем оно возмутило бизнес

27 мая 2024

05:57 "Воронеж-ДМ" — как Украина оставляет российскую армию без "глаз"

26 мая 2024

05:57 От КамАЗа до "Ахмата" — как ВСУ уничтожали бронемашины оккупантов

25 мая 2024
Эксклюзив

07:30 Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители

05:56 Как Россия в 2024 году теряет остатки Черноморского флота

Text

23:39 Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Text

23:05 Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявил, что госдолг Украины будет расти в любом виде

Text

15:10 Нардеп ответил, на сколько сократили обучение мобилизованных в Украине

Text

14:03 Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:42 Визит Зеленского в Бельгию — прямой эфир Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Украине по 80 гривен за литр — эксперт прокомментировал рост цен на топливо

Text

12:18 Эксперт ответил, когда для киевлян будет самая сложная ситуация с электроэнергией

Text

10:43 Офицер Нацгвардии ответил, почему никто не позволит России распасться

Text

08:00 Выключение света, защита западными ПВО и визит Зеленского в Испанию — эфир Ранок.LIVE