Военный психолог рассказал, почему сейчас у военных отпуск "на стопе"

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что отпуска военных "на стопе", поскольку нет достаточного количества людей для замены. Он заявил, что солдаты из его подразделения не желают возвращаться домой, пока война не завершена.

Об этом военный заявил в прямом эфире программы Вечір.LIVE.

Военный психолог об усталости украинских защитников

"У нас "на стопе" сейчас отпуск. Это того что, если сейчас все уйдут в отпуск, нас не кем менять", — заявил военный психолог.

Козинчук заявил, что военные хотят отдыха и выходных, но они понимают, что их некому менять. Он подчеркнул, что военные не могут просто покинуть свои позиции и уехать домой.

"Часть людей останется. Хочется уходить в отпуск, иметь какой-нибудь выходной. Но мы знаем, что нас никто просто не поменяет. Ты не оставишь позиции просто уйдя домой. Поэтому такой штуки как депрессии, эмоционального выгорания нет, а вот, что есть какая-то там, ну боевая усталость, это официальное такое заболевание, эти все штуки есть", — заявил военный психолог.

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