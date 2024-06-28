Українські приватні компанії можуть отримувати кредити на встановлення електростанцій

В українських приватних підприємців з'явилася можливість отримати кредити від банків для встановлення нових електростанцій. Таким чином бізнес може долучитися до відновлення української енергетики та отримувати прибуток.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE у четвер, 27 червня.

Нові можливості для приватного бізнесу

Для встановлення нових генеруючих потужностей українські банкіри підписали відповідний меморандум на київському форумі, який відбувся кілька днів тому.

"Фактично сьогодні вони починають активно кредитувати приватні компанії на встановлення нових генеруючих потужностей під пільговий кредит за програмою "5-7-9". І на зустріч банкам пішов національний регулятор, який прийняв постанову, яка гарантує приватним компаніям можливість отримувати кредити з чітким гарантованим заробітком під нові електростанції", — розповів Нагорняк.

Нардеп висловив сподівання, що український приватний бізнес буде долучатися до розбудови нової енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Україні тарифи на газ та електроенергію можуть зрости вже наступного травня. На цьому наполягають європейські та американські партнери Києва.

Також ми повідомляли, що за прогнозом нардепа Нагорняка, до початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться, адже зробити це за три місяці, що залишилися, неможливо.

Також в Інституті енергетичних стратегій зробили невтішний прогноз для низки областей України: у липні світла в домівках українців може не бути до 12 годин на добу.