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Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

27 червня 2024 р. 15:51

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15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

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12:58 Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

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12:48 Сазонов спростував інформацію про британський спецназ у Часовому Ярі — яка ситуація насправді

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11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

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10:59 Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

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10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

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В Україні тарифи на газ та електроенергію можуть зрости вже наступного травня. На цьому наполягають європейські та американські партнери Києва. 

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

В Україні знову зростуть комунальні тарифи

За словами нардепа, парламент збирається переглядати це рішення наступного року.

"Наші партнери зі США та ЄС підштовхують нас до лібералізації тарифів на природний газ для населення та на електроенергію. Нинішній тариф на електроенергію вже близький до ринкового і діятиме до травня наступного року", — сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, хто може отримати 50% знижку на світло, газ та воду завдяки пільгам на комунальні тарифи.

Також українці підтримали петицію до президента Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифу на електроенергію та скасування великих зарплат чиновників під час війни.

Водночас стало відомо, що торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати, що підтверджує торішня інформація в деклараціях урядовців.

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15:50 Мандрівка до Молдови за 300 тисяч євро — на Одещині викрили групу ухилянтів

15:32 Українцям за кордоном заплатять гроші за повернення додому — нардеп

15:25 Зʼявилось відео, як український МіГ-29 скидає авіабомби на позиції окупантів на Бєлгородщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:20 Гранати, автомат і вибухівка — житель Одещини зберігав вдома арсенал зброї

15:16 Перевиховання "Басурманина" — скільки рідкісних трофейних БМП наразі є у ЗСУ

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10:34 Члени ПАРЄ офіційно визнали "рашизм" ідеологією

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08:52 Військовий юрист відповів, що впливає на рішення багатьох піти служити в ЗСУ

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