Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

В Україні тарифи на газ та електроенергію можуть зрости вже наступного травня. На цьому наполягають європейські та американські партнери Києва.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

В Україні знову зростуть комунальні тарифи

За словами нардепа, парламент збирається переглядати це рішення наступного року.

"Наші партнери зі США та ЄС підштовхують нас до лібералізації тарифів на природний газ для населення та на електроенергію. Нинішній тариф на електроенергію вже близький до ринкового і діятиме до травня наступного року", — сказав парламентар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, хто може отримати 50% знижку на світло, газ та воду завдяки пільгам на комунальні тарифи.

Також українці підтримали петицію до президента Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифу на електроенергію та скасування великих зарплат чиновників під час війни.

Водночас стало відомо, що торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати, що підтверджує торішня інформація в деклараціях урядовців.