Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

В Украине тарифы на газ и электроэнергию могут возрасти уже в следующем мае. На этом настаивают европейские и американские партнеры Киева.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

В Украине снова вырастут коммунальные тарифы

По словам нардепа, парламент намерен пересматривать это решение в следующем году.

"Наши партнеры из США и ЕС подталкивают нас к либерализации тарифов на природный газ для населения и на электроэнергию. Нынешний тариф на электроэнергию уже близок к рыночному и будет действовать до мая следующего года", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто может получить скидку 50% на свет, газ и воду благодаря льготам на коммунальные тарифы.

Также украинцы поддержали петицию президенту Владимиру Зеленскому о запрете повышения тарифа на электроэнергию и отмене больших зарплат чиновников во время войны.

В то же время стало известно, что в прошлом году членам правления НАК "Нефтегаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты, что подтверждает прошлогодняя информация в декларациях чиновников.