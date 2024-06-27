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Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

27 июня 2024 г. 15:51

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В Украине тарифы на газ и электроэнергию могут возрасти уже в следующем мае. На этом настаивают европейские и американские партнеры Киева.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

В Украине снова вырастут коммунальные тарифы

По словам нардепа, парламент намерен пересматривать это решение в следующем году.

"Наши партнеры из США и ЕС подталкивают нас к либерализации тарифов на природный газ для населения и на электроэнергию. Нынешний тариф на электроэнергию уже близок к рыночному и будет действовать до мая следующего года", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, кто может получить скидку 50% на свет, газ и воду благодаря льготам на коммунальные тарифы.

Также украинцы поддержали петицию президенту Владимиру Зеленскому о запрете повышения тарифа на электроэнергию и отмене больших зарплат чиновников во время войны.

В то же время стало известно, что в прошлом году членам правления НАК "Нефтегаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты, что подтверждает прошлогодняя информация в декларациях чиновников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:51 Коммунальные тарифы снова вырастут — нардеп Нагорняк рассказал, когда ждать нового повышения цен

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13:30 Отдых 2024 – куда украинцам поехать в отпуск, какие цены и что предлагают

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08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

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