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Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

Корольчук зробив невтішний прогноз на липень — по скільки годин не буде світла

27 червня 2024 р. 10:59

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У липні світла в домівках українців може не бути до 12 годин на добу. В Інституті енергетичних стратегій зробили такий невтішний прогноз для низки областей України.

Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 червня.

Прогноз відключень світла на липень

За словами Юрія Корольчука, відносно прохолодний червень допоміг уникнути значних відключень низці проблемних областей: Київської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської та частково Львівської.

Проте в липні, за прогнозами експерта, ситуація зміниться не на краще. Через виведення на ремонт блоку на одній з атомних електростанцій можна очікувати збільшення кількості годин без світла.

"У цих проблемних регіонах певні періоди електроенергії може не бути за добу від 7 до 12 годин", — зазначив експерт. 

Нагадаємо, глава Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин закликав українців відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло. 

Глава Укренерго Володимир Кудрицький зазначав, що, заради уникнення блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.

Раніше глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк зробив прогноз на наступну зиму. За думкою нардепа, взимку при температурі повітря 0 °С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. 

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