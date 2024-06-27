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Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

27 июня 2024 г. 10:59

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В июле света в домах украинцев может не быть до 12 часов в сутки. В Институте энергетических стратегий сделали такой неутешительный прогноз для ряда областей Украины.

Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 июня.

Прогноз отключений света на июль

По словам Юрия Корольчука, относительно прохладный июнь помог избежать значительных отключений ряду проблемных областей: Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и частично Львовской.

Однако в июле, по прогнозам эксперта, ситуация изменится не в лучшую сторону. Из-за вывода на ремонт блока на одной из атомных электростанций можно ожидать увеличения количества часов без света.

"В этих проблемных регионах определенные периоды электроэнергии может не быть за сутки от 7 до 12 часов", — отметил эксперт. 

Напомним, глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин призвал украинцев отказаться от бойлеров ради экономии после повышения тарифа на свет.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отмечал, что во избежание блекаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

Ранее глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк сделал прогноз на следующую зиму. По мнению нардепа, зимой при температуре воздуха 0 °С украинцы могут быть со светом по 8-10 часов в сутки.

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