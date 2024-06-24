Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

Про це заявив глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE в понеділок, 24 червня.

Яка буде взимку ситуація зі світлом

На його думку, ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

"Все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть. І буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть", — пояснив парламентар.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у понеділок, 24 червня, енергетики застосували аварійні відключення світла через низьку ефективність вже застосованих заходів.

Глава Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин закликав українців відмовитися від бойлерів задля економії після підвищення тарифу на світло.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що заради уникнення блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.