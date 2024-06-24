Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Зимой при температуре воздуха 0°С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки. Возможность ограничения электричества до четырех часов в зимнее время года может быть преувеличением.

Об этом заявил глава парламентского подкомитета по энергосбережению, нардеп Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE в понеділок, 24 червня.

Какая будет зимой ситуация со светом

По его мнению, ситуация может быть не столь критичной, как прогнозируют некоторые эксперты.

"Все будет зависеть от того, какая будет зима, какие температурные режимы будут. И будет зависеть, что мы успеем до зимы восстановить, что построить из нового. И будут ли новые обстрелы или не будут", — пояснил парламентарий.

Отключение света — последние новости

Напомним, в Днепропетровской области в понедельник, 24 июня, энергетики применили аварийные отключения света из-за низкой эффективности уже принятых мер.

Глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин призвал украинцев отказаться от бойлеров в целях экономии после повышения тарифа на свет.

В то же время глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что во избежание блекаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.