Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

В Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.

Свою заяву Нагорняк обґрунтував в ефірі Ранок.LIVE

Прогнози щодо ситуації зі світлом взимку

Нагорняк зазначив, що, на жаль, ситуація в нашій енергетиці достатньо складна і відключення світла у перший місяць літа достатньо інтенсивні. Це є наслідками ракетних обстрілів по нашій генерації, особливо по маневровій генерації — ГЕС, ТЕС.

Тому навіть при всьому бажанні і наявності ресурсів ми не зможемо фізично відновити ті всі електростанції, які були або знищені, або пошкоджені. Водночас залежно від того, які температурні режими на вулиці — українці або більше, або менше споживають електроенергію.

"І ми бачимо, що вже достатньо на вулиці тепло, вмикають кондиціонери і збільшується споживання. Аналогічна ситуація на нас очікує взимку, коли українці будуть більше споживати і нам не буде вистачати електроенергії", — сказав він.

За словами Нагорняка, треба бути готовими до того, що у ранкові і вечірні піки будуть віялові відключення для збалансування енергосистеми.

Крім того, залежно від температурних режимів, дійсно можуть бути відключення по 10 годин на добу — це сумарно і ранкові і вечірні піки.

"І ми маємо сьогодні готуватися й думати про те, яким чином нам пережити цю зиму й стати сильнішими", — додав він.

Раніше ми писали, що впливає на відключення світла та чого чекати українцям восени.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.