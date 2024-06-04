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Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

4 июня 2024 г. 10:05

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В Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов.

Свое заявление Нагорняк обосновал в эфире Ранок.LIVE.

Прогнозы по ситуации со светом зимой

Нагорняк отметил, что, к сожалению, ситуация в нашей энергетике достаточно сложная и отключения света в первый месяц лета достаточно интенсивны. Это последствия ракетных обстрелов по нашей генерации, особенно по маневровой генерации — ГЭС, ТЭС.

Поэтому даже при всем желании и наличии ресурсов мы не сможем физически восстановить все электростанции, которые были либо уничтожены, либо повреждены. В то же время в зависимости от того, какие температурные режимы на улице украинцы или больше, или меньше потребляют электроэнергию.

"И мы видим, что уже достаточно на улице тепло, включают кондиционеры и увеличивается потребление. Аналогичная ситуация нас ожидает зимой, когда украинцы будут больше потреблять и нам не будет хватать электроэнергии", — сказал он.

По словам Нагорняка, нужно быть готовыми к тому, что в утренние и вечерние пики будут веерные отключения для сбалансирования энергосистемы.

Кроме того, в зависимости от температурных режимов, действительно могут быть отключения по 10 часов в сутки — это суммарно и утренние и вечерние пики.

"И мы должны сегодня готовиться и думать о том, каким образом нам пережить эту зиму и стать сильнее", — добавил он.

Раньше мы писали, что влияет на отключение света и чего ждать украинцам осенью.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

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