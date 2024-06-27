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Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

Чи вдасться відновити енергетику до зими — нардеп зробив прогноз

27 червня 2024 р. 16:58

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15:51 Комунальні тарифи знову зростуть — нардеп Нагорняк розповів, коли чекати нового підвищення цін

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11:28 Економіст розповів, де можна взяти гроші на виплати малозабезпеченим та ВПО

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До початку опалювального сезону відновити всю українську енергетику не вдасться. Зробити це за три місяці, що залишилися, неможливо. 

Про це народний депутат Сергій Нагорняк розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 27 червня.

Прогноз щодо початку опалювального сезону

Нардеп підкреслив, що до опалювального сезону залишилося, фактично, 90 днів. Цього часу, за словами нардепа, недостатньо, щоб відбудувати енергосистему. Такі роботи тривають довше. 

"Протягом цих 90 днів ми маємо відверто говорити з людьми, що далеко не все вдасться відновити, і далеко не всі ті плани, про які заявляють ряд політиків, можна буде реалізувати. Енергетика не будується, на жаль, за два чи три дні. На це потрібно достатньо багато часу", — зазначив Нагорняк.

Нагадаємо, в Інституті енергетичних стратегій зробили невтішний прогноз для низки областей України: у липні світла в домівках українців може не бути до 12 годин на добу. 

Раніше ми писали, від чого залежать відключення світла та на що чекати українцям восени.

Також, на Київ чекають найжорсткіші відключення: пов'язано це з тим, що в столиці найбільша кількість об'єктів критичної інфраструктури.

 

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17:16 У Вовчанську держслужбовиця добровільно співпрацювала з окупантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:08 Бізнес отримав понад 45,4 мільярда гривень кредитів з початку року — на що банки видали гроші

17:04 Україна не хоче затяжної війни — Зеленський заявив про необхідність нового мирного плану

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