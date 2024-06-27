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Удастся ли возобновить энергетику к зиме — нардеп сделал прогноз

Удастся ли возобновить энергетику к зиме — нардеп сделал прогноз

27 июня 2024 г. 16:58

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До начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не получится. Сделать это за оставшиеся три месяца невозможно.

Об этом народный депутат Сергей Нагорняк рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 27 июня.

Прогноз по началу отопительного сезона

Нардеп подчеркнул, что до отопительного сезона осталось, фактически, 90 дней. Этого времени, по словам нардепа, недостаточно, чтобы отстроить энергосистему. Такие работы продолжаются дольше. 

"В течение этих 90 дней мы должны откровенно говорить с людьми, что далеко не все удастся восстановить, и далеко не все те планы, о которых заявляют ряд политиков, можно будет реализовать. Энергетика не строится, к сожалению, за два или три дня. На это нужно достаточно много времени", — отметил Нагорняк.

Напомним, в Институте энергетических стратегий сделали неутешительный прогноз для ряда областей Украины: в июле света в домах украинцев может не быть до 12 часов в сутки.

Раньше мы писали, от чего зависят отключение света и чего ждать украинцам осенью.

Также Киев ждут самые жесткие отключения: связано это с тем, что в столице наибольшее количество объектов критической инфраструктуры.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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