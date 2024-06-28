Украинские частные компании могут получать кредиты на установку электростанций

Украинские частные предприниматели получили возможность получить кредиты от банков для установки новых электростанций. Таким образом бизнес может приобщиться к возобновлению украинской энергетики и получать прибыль.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE в четверг, 27 июня.

Новые возможности для частного бизнеса

Для установки новых генерирующих мощностей украинские банкиры подписали соответствующий меморандум на киевском форуме, который состоялся несколько дней назад.

"Фактически сегодня они начинают активно кредитовать частные компании на установку новых генерирующих мощностей под льготный кредит по программе "5-7-9". И на встречу банкам пошел национальный регулятор, который принял постановление, которое гарантирует частным компаниям возможность получать кредиты с четким гарантированным заработком под новые электростанции", — рассказал Нагорняк.

Нардеп выразил надежду, что украинский частный бизнес будет участвовать в развитии новой энергетической инфраструктуры.

Напомним, в Украине тарифы на газ и электроэнергию могут возрасти уже на следующий мая. На этом настаивают европейские и американские партнеры Киева.

Также мы сообщали, что, по прогнозу нардепа Нагорняка, до начала отопительного сезона восстановить всю украинскую энергетику не удастся, ведь сделать это за оставшиеся три месяца невозможно.

Также в Институте энергетических стратегий сделали нелестный прогноз для ряда областей Украины: в июле света в домах украинцев может не быть до 12 часов в сутки.