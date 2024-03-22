Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

Російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чичваркін запевнив, що Бєлгородська область Російської Федерації не контролюється повстанцями. За його словами, бійці мають інше на меті.

Про це Євгеній Чичваркін розповів у ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 березня.

Мета російських повстанців

За словами опозиціонера, Російський добровольчий корпус (РДК) періодично завдає ударів по території Росії. Вони хочуть послабити російських загарбників, тримаючи їх біля кордону.

"Їхнє завдання — розтягнути лінію фронту, щоб послабити великий ресурс росіян, щоб "серйозні" частини бійців тримали вздовж північного кордону. Так вони полегшать собі війну у точці перетину", — пояснив Чичваркін.

Він додав, якщо повстання російського Легіону "Свобода Росії" суспільство романтизує, от це стане великою проблемою для російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Чичваркін розповів, що в Кремлі побоюються ймовірного зросту прихильників легіону "Свобода Росії" та інших російських добровольчих підрозділів. Крім того, він назвав умови, за яких легіонери зможуть набирати у свої лави нових рекрутів.

Також ми писали, що Чичваркін назвав справжню причину паузи в російських обстрілах Києва. За його словами, це пов'язано з президентськими виборами в Росії.