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Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

22 березня 2024 р. 01:00

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01:00 Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024
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23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

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Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Text

19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

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Ексклюзив

18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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Російський опозиціонер, бізнесмен Євгеній Чичваркін запевнив, що Бєлгородська область Російської Федерації не контролюється повстанцями. За його словами, бійці мають інше на меті.

Про це Євгеній Чичваркін розповів у ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 березня.

Мета російських повстанців

За словами опозиціонера, Російський добровольчий корпус (РДК) періодично завдає ударів по території Росії. Вони хочуть послабити російських загарбників, тримаючи їх біля кордону.

"Їхнє завдання — розтягнути лінію фронту, щоб послабити великий ресурс росіян, щоб "серйозні" частини бійців тримали вздовж північного кордону. Так вони полегшать собі війну у точці перетину", — пояснив Чичваркін.

Він додав, якщо повстання російського Легіону "Свобода Росії" суспільство романтизує, от це стане великою проблемою для російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Чичваркін розповів, що в Кремлі побоюються ймовірного зросту прихильників легіону "Свобода Росії" та інших російських добровольчих підрозділів. Крім того, він назвав умови, за яких легіонери зможуть набирати у свої лави нових рекрутів.

Також ми писали, що Чичваркін назвав справжню причину паузи в російських обстрілах Києва. За його словами, це пов'язано з президентськими виборами в Росії.

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