Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін розповів, що в Кремлі побоюються ймовірного зросту прихильників легіону "Свобода Росії" та інших російських добровольчих підрозділів, які воюють на боці України. Також він назвав умови, за яких легіонери зможуть набирати у свої лави нових рекрутів.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Чи бояться у Кремлі зросту прибічників російських добровольців

За словами опозиціонера, це буде цілком можливо, якщо командування визвольних сил проявить якомога сильнішу романтизацію підрозділів та їхньої діяльності. Ще одна важлива роль — санкції.

"Якщо це буде виконано правильно — у Кремля будуть великі проблеми. Це може трапитись на фоні економічних проблем Росії, але тільки, якщо будуть передбачені нові посилені санкції, які будуть працювати на відміну від чинних", — сказав Чичваркін.

Він наголосив, що ці дві речі взаємопов'язані.

"Я не думаю, що в сьогоднішніх реаліях це можна реалізувати, але повторюсь: все залежить від слів. І якщо це буде реалізовано з правильними словами, і правильним санкційним тиском з боку дружніх Україні країн — то гіпотетично у Кремлі будуть великі проблеми, бо молодь вони остаточно втратять", — додає опозиціонер.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" розповіли подробиці військової спецоперації на території Росії, заявивши, що наразі проводяться стабілізаційні заходи на "звільнених територіях", а сама кампанія триватиме.

Також легіонери оприлюднили докази того, що ЗС РФ не шкодують навіть своїх громадян, перехопивши телефонну розмову мешканців Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілюють російські солдати.