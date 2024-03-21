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Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024 р. 23:57

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20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

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18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

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Російський опозиціонер та бізнесмен Євген Чичваркін розповів, що в Кремлі побоюються ймовірного зросту прихильників легіону "Свобода Росії" та інших російських добровольчих підрозділів, які воюють на боці України. Також він назвав умови, за яких легіонери зможуть набирати у свої лави нових рекрутів.

Про це він розповів у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Чи бояться у Кремлі зросту прибічників російських добровольців

За словами опозиціонера, це буде цілком можливо, якщо командування визвольних сил проявить якомога сильнішу романтизацію підрозділів та їхньої діяльності. Ще одна важлива роль — санкції. 

"Якщо це буде виконано правильно — у Кремля будуть великі проблеми. Це може трапитись на фоні економічних проблем Росії, але тільки, якщо будуть передбачені нові посилені санкції, які будуть працювати на відміну від чинних", — сказав Чичваркін.

Він наголосив, що ці дві речі взаємопов'язані.

"Я не думаю, що в сьогоднішніх реаліях це можна реалізувати, але повторюсь: все залежить від слів. І якщо це буде реалізовано з правильними словами, і правильним санкційним тиском з боку дружніх Україні країн — то гіпотетично у Кремлі будуть великі проблеми, бо молодь вони остаточно втратять", — додає опозиціонер.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" розповіли подробиці військової спецоперації на території Росії, заявивши, що наразі проводяться стабілізаційні заходи на "звільнених територіях", а сама кампанія триватиме. 

Також легіонери оприлюднили докази того, що ЗС РФ не шкодують навіть своїх громадян, перехопивши телефонну розмову мешканців Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілюють російські солдати.  

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Оновлено

23:36 Повітряна тривога охопила низку областей — РФ запустила "шахеди"

23:32 Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою

23:28 Президентські перегони в США — Байден раптово випередив Трампа в опитуваннях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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